Grenoble : le monde de la justice se mobilise pour les étudiants

C'est une rencontre entre deux mondes. Ce lundi 8 février, les différents acteurs de la justice ont fait un grand pas vers les étudiants en collectant des dons et en les remettant à l'Agoraé, une épicerie solidaire située sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères. Le but de cette épicerie est de vendre ses produits 90 % moins chers que dans le commerce. Cette fois-ci, pas question de vendre. Les produits seront donnés lors d'une grande distribution le samedi 27 février de 10 heures à 17 heures au restaurant universitaire l'Intermezzo (Tram C, arrêt Gabriel Fauré).

Un constat simple

À l'origine du projet, un avocat du barreau de Grenoble, François-Xavier Liber-Magnan. Il côtoie régulièrement des étudiants car il donne des cours et il reçoit des stagiaires. Il a vite compris que la situation était inquiétante : "Depuis novembre, décembre, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un vrai malaise, psychologique mais surtout matériel et qu'on oubliait un peu ces personnes et que plus on avançait, plus il y avait une logique de galère qui s'installait chez les étudiants". À partir de ce constat, il décide d'agir. C'est comme cela que le projet est né.

Les voitures se remplissent vite © Radio France - Chloé Cenard

Deux tonnes de pâtes

Pâtes, conserves, riz, shampoing ou encore serviettes hygiéniques : les dons permettent de préparer des paniers complets pour le jour de la distribution. Mais le monde de la justice n'est pas le seul à avoir contribué : "Pour mettre en place cette collecte, ils ont fait jouer leur réseau. Beaucoup de leurs clients ont répondu présent. Par exemple, les taxis grenoblois nous ont fait livrer deux tonnes de pâtes et de la sauce tomate", raconte Camille Cohard, vice-présidente d'Interasso en charge de l'Agoraé et étudiante en licence de langues étrangères appliquées.

Il faut aller plus loin - Michelle Girot-Marc, avocate

Les dons alimentaires c'est bien mais ça ne fait pas tout selon Michelle Girot-Marc, également avocate au barreau de Grenoble. "Dans un premier temps on leur donne à manger c'est bien mais dans un deuxième temps il va falloir aussi s'occuper de _leur donner des stages_. Parce que des années qui ne peuvent pas être validées parce qu'ils ne trouvent pas de stage, c'est très préoccupant. Il y aura d'autres actions nécessaires car on ne peut pas laisser pour compte la génération d'étudiants d'aujourd'hui. Il faut aller plus loin".