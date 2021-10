Grenoble : le musée de la Résistance a "un rôle majeur", après la mort d’Hubert Germain, estime sa directrice

Après la disparition d’Hubert Germain, le dernier Compagnon de la Libération, la directrice du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, Alice Buffet, estime que son institution a "un rôle éminemment important à jouer dans la transmission" de la mémoire.

Comment transmettre la mémoire de la Résistance, alors que ses représentants disparaissent peu à peu ? C’est le défi qui s’impose après la mort d’Hubert Germain, le dernier Compagnon de la Libération, ces 1.038 résistants qui ont accompagné le Général De Gaulle dès le départ. Un défi particulièrement important à Grenoble, l’une des 5 villes Compagnon de la Libération. La directrice du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère était l’invitée de France Bleu Isère ce jeudi 14 octobre.

France Bleu Isère : On va revenir avec vous sur la mort d'Hubert Germain, le dernier des 1038 Compagnon de la Libération, décédé avant hier. Qu'est ce que ça représente d'abord pour vous ? C'est une page d'histoire qui se tourne ?

Alice Buffet : Oui, tout à fait. C'est une page d'histoire puisqu'on voit que l'éloignement générationnel se creuse et fatalement, au-delà même des Compagnons de la Libération, c'est même l'ensemble des témoins de cette période-là qui disparaissent, qui nous quittent progressivement, donc avec une part de la mémoire qui s'éteint.

La mort d'Hubert Germain a permis de mettre en lumière cet ordre des Compagnons de la Libération, qui ne comptait d'ailleurs que six femmes. Pourquoi ?

Ils étaient effectivement 1.038 personnes, sans oublier 18 unités combattantes. Et effectivement, parmi ces 1.038, il y a six femmes seulement. Sans doute parce que déjà, c'est une distinction d'exception qu'avait voulu le général de Gaulle, qui l'avait créée en 1940. Et aussi parce que les femmes ont sans doute peu réclamé ou ont été peu mises en avant dans les guerres, les combats, notamment les combats armés. Et du coup, c'est vrai que sur tous les médaillés de la Résistance, la proportion des femmes est très faible.

L'ordre comptait donc six femmes, mais aussi cinq villes, dont Grenoble et Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme. Qu'est ce qui vaut à Grenoble ce titre de Compagnon de la Libération ?

En fait, le général de Gaulle. Lorsqu'il crée cet ordre, il dit qu'il peut s'adresser à des personnes, mais aussi à des collectivités civiles ou militaires qui ont œuvré pour la Libération de la France. Et donc, effectivement, Grenoble est la deuxième ville qui est nommée par le général de Gaulle en 1944, notamment pour trois faits qui se produisent à l'automne 1943, à un moment où les Allemands sont présents à Grenoble et en Isère. Tout d'abord, une manifestation patriotique le 11 novembre 1943, qui va être réprimée par les Allemands, avec plus de 300 personnes qui vont être déportées, dont 120 seulement vont revenir. Et puis également deux faits extraordinaires de la Résistance, tout d'abord dans la nuit du 14 au 15 novembre 1943, l'explosion du polygone d'artillerie (aujourd'hui, la presqu'île scientifique de Grenoble), où sont stockés les armes des Allemands. Et ils vont parachever le travail le 2 décembre à la caserne de Bonne, où étaient finalement stockés le reste des munitions.

Maintenant que le dernier Compagnon de la Libération a disparu, est ce que désormais, vous vous sentez une responsabilité plus importante pour transmettre cette mémoire dont vous parlez ?

En tant que Musée de la Résistance et de la Déportation en Isère, on a évidemment une emprise territoriale. On a depuis toujours cette responsabilité depuis la création des musées de cette thématique-là, qui ont été au départ accompagnés par les témoins, par les associations, par d'anciens résistants, d'anciens déportés aujourd'hui. Mais effectivement, les derniers témoins disparaissent et donc les institutions comme les nôtres, évidemment, ont un rôle éminemment important à jouer dans la transmission, notamment aux jeunes générations qui n'ont plus ces liens directs que nous avons éventuellement pu avoir vous et moi, avec nos grands-parents ou arrière grands parents. Eux sont très éloignés de cette histoire-là. Et compte tenu des valeurs qui sont transmises, évidemment que le rôle est important.

Un hommage national à Hubert Germain a lieu demain à Paris, présidé par Emmanuel Macron. Puis il sera inhumé au mont Valérien le 11 novembre, date de célébration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. De votre point de vue d'historienne, est ce que c'est gênant de mélanger les deux dates ?

Ça reste une date emblématique. Effectivement, elle est associée à l'armistice de la Première Guerre mondiale. Pour autant, on est sur une célébration d'événements majeurs pour la nation française. Et donc, cette inhumation, qu'elle ait lieu le 11 novembre, représente aussi une date symbolique, surtout sur un lieu comme le mémorial du mont Valérien.

Quelles expositions proposez-vous actuellement au Musée de la Résistance ?

On a une exposition actuellement qui s'appelle "Vous n'irez plus danser, les bals clandestins 1939-1945". L'exposition se poursuit jusqu'à début janvier, on a organisé une très belle programmation événementielle autour de cette question des bals clandestins. C'est un phénomène peut être méconnu pour certains d'entre vous. Pendant la guerre, les combats et l'Occupation ont conduit à l'interdiction de danser, de se rassembler plus largement pendant la période. Et on montre la façon dont les jeunes ont continué à aller danser malgré tout, pour continuer à garder ce lien social, qui était le lieu de danse et le lieu du bal.