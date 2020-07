Grenoble : le premier parc pour enfants handicapés installé en plein de cœur de Saint-Bruno

"J'ai une petite fille qui était handicapée et qui est décédée depuis. J'ai toujours su garder cette marque de la différence qui existent entre un enfant handicapé et un enfant qui ne l'est pas" explique Alain Hilaire, à l'origine du projet de parcs accessibles aux enfants handicapés à Grenoble. Son idée a été sélectionnée dans le cadre des budgets participatifs 2018 et a récolté le plus de vote. Le premier parc a été inauguré ce jeudi 16 juillet à Saint-Bruno à Grenoble.

"On ne parle plus d'inclusion, d'exclusion. On met simplement des conditions pour chacun puisse être en relation avec l'autre" - Alain Hilaire.

Ce projet est bien accueilli au sein du quartier grenoblois. "C'est l'amour, c'est une valeur de la France" dit Didier, accompagné de ses deux petites filles. "Il n'y a pas de différences entre les enfants grâce à ce parc" nous dit Madi, 19 ans, qui surveille ses frères et sœurs venus jouer dans ce nouveau parc.

Concrètement, il y a une rampe d'accès à la zone de jeu pour les enfants en fauteuils roulants, ceux ayant des problèmes de motricité. "Ce qui leur permet aussi de faire demi-tour sans avoir le sentiment de gêner les autres" détaille Alain Hilaire. Il y a aussi des adaptations pour que "les enfants autistes puissent jouer avec les autres sans se sentir au milieu des autres" poursuit-il.

Un handiparc dans chaque secteur de Grenoble

"Ça participe à un monde qui va vers le mieux, en tout cas je l'espère" continue Alain Hilaire, ému et fier de voir ce parc à Grenoble. A terme, le projet prévoit d'installer un parc dans chaque secteur de la ville. Soit six parcs au total pour un budget de 130 000 euros par secteur.

Le prochain sera installé à la fin du mois d'août dans le parc Georges Pompidou (quartier de l'Aigle). Pour les quatre dernier, les lieux sont encore à déterminer.