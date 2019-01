Grenoble : le quartier Berriat mobilisé pour les familles vivant sous le pont de l'Estacade

Depuis plusieurs mois, des familles albanaises et macédoniennes vivent dans les rues du quartier Berriat de Grenoble. Elles ont trouvé refuge sur un espace public situé sous le pont de l'Estacade. C'était d'abord une tente et quelques palettes, c'est aujourd'hui un véritable petit camp. Les habitants du quartier, eux, font preuve de solidarité envers ces sans-abris qui font partie de leur quotidien.

Des vêtements et de la nourriture

Le quartier se mobilise à sa façon pour aider ces familles. "Il y a souvent des gens qui viennent m'acheter de la nourriture pour eux", explique Hassan, qui tient une épicerie cours Berriat,"dans ce cas je fais un geste commercial car je pense que c'est une bonne chose". En face du camp, la gérante de la boulangerie voit également des clients acheter du pain ou des croissants pour les "habitants du pont". "Ce n'est pas normal de voir des familles vivre à la rue comme ça, surtout qu'il y a des enfants, pour eux c'est très dur", regrette-t-elle.

"J'ai un collègue qui a réuni des vêtements chauds pour leur permettre d'affronter l'hiver. On leur donne également un peu de nourriture", raconte Jean, l'un des membres de l'accueil chrétien situé à deux pas du camp. "On essaye de les orienter vers des structures et des associations qui peuvent les aider, mais _ce n'est pas facile de communiquer_". D'origine albanaise pour la plupart, les sans-abris ne parlent ni français, ni anglais. Ils se font difficilement comprendre par quelques mots d'allemand.

La peur du froid

Avec l'arrivée des premiers flocons, la situation de ces gens est d'autant plus préoccupante. La préfecture de l'Isère assure qu'en plus des 1300 places habituelles d'hébergement d'urgence ouvertes toute l'année, 455 places complémentaires ont été crées depuis le 1er novembre. À celles-ci doivent s'ajouter 40 places dans la salle Pablo Picasso à Échirolles pour accueillir les hommes seuls, et 50 sur le site Camille Claudel de Grenoble pour les familles et les femmes seules.