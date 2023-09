Grenoble : les conseils d'un vendeur pour ne pas se faire voler son vélo

La police recense 15 à 20 plaintes par mois pour des vols de vélo à Grenoble, et nombreux sont les cyclistes dans la ville à avoir été victimes. "Il n'y a vraiment pas longtemps justement, raconte une étudiante. Je l'ai laissé une nuit dehors. Le lendemain j'ai retrouvé mon cadenas défoncé et j'avais perdu mon vélo. L'antivol n'était pas très gros, mais je trouve ça vraiment injuste."

Au moins trente euros

Alors comment se prémunir contre les vols ? Florent travaille depuis sept ans au rayon vélo d'une grande enseigne de sport. Selon lui, "il ne faut pas hésiter à investir" et payer au moins trente euros pour un bon cadenas, les formes de "U" ou les chaines sont à privilégier. Il existe des notations pour indiquer la robustesse des antivols et Florent conseille de "cibler un 8/10 minimum". Sans oublier "des antivols pour les roues et la selle".

Mais si tout cela ne suffit pas et que le vélo est volé, il peut être nécessaire d'avoir anticipé, en l'ayant "marqué". Cela consiste en un autocollant ou une résine, qui identifie le vélo avec un numéro unique : "C'est le même principe qu'une plaque d'immatriculation, résume Florent. Donc si la police retrouve le vélo, elle peut vous retrouver plus facilement" Il reconnait néanmoins que ça ne résout pas la question : "Si quelqu'un veut voler un vélo et qu'il voit un marquage, ça ne va pas l'arrêter. Par contre, pour les procédures ensuite c'est intéressant."

De son côté, la police de Grenoble conseille de prendre en photo son vélo, pour que les enquêteurs puissent en repérer les particularité et le retrouver plus facilement en cas de vol.