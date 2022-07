Grenoble : Les petites cantines, un resto pour créer du lien autour d'un repas, préparé en commun

Les petites cantines est un concept lancé par des lyonnais qui a fait des émules à Lille, Annecy, Paris et Grenoble ! Ouvert le 22 juin dernier, ce resto associatif propose de créer du lien et de la mixité entre les gens autour d'un repas préparé en commun... ou pas ! Et ca marche.

Clarisse et ses deux enfants et Julia, salariée de l'association, en pleine préparation de repas

Les petites cantines, rue Marius Gontard à Grenoble, c'est un restaurant pas comme les autres qui a ouvert le 22 juin dernier. Du mardi au dimanche, on peut venir y cuisiner à partir de 9H30 puis y déjeuner. On peut aussi venir seulement y déjeuner. Le menu, unique, et qui change chaque jour, est à 12 euros 50, mais on peut donner moins -un euro minimum- ou plus, en fonction de ses revenus. A partir de 50 euros, c'est défiscalisé. On peut aussi adhérer à l'association.

Créer du lien social autour d'un repas préparé en commun

Le principe est de créer du lien social entre générations, entre milieux sociaux différents, bref, entre des personnes qui sinon ne se côtoieraient pas. Et cela se fait autour d'un repas conçu à partir de produits locaux. Julia, responsable de cantine, est l'une des 2 salariées de ce resto associatif. Elle a quitté son métier dans le digital pour les petites cantines. "Je retrouve du sens à ce que je fais. Les rencontres sont tellement enrichissantes, comme celle avec cet homme qui se sentait si seul et qui ici s'est senti accueilli, ou encore cet ado qui s'embêtait et qui est venu cuisiner avec nous!" explique-t-elle, en épluchant une salade

Le logo de l'association a été peint sur le mur du restaurant © Radio France - Véronique Pueyo

Un local tout neuf et accueillant

Il a fallu un an et demi de préparation avant que les petites cantines n'ouvrent leurs portes. "Il a fallu trouver un financement, des subventions. Le local a été entièrement refait pour être accueillant, accessible, aux normes" explique Laure, l'une des trois porteuses de projet, avec Suzanne et Sophie. "On a découvert le concept, inventé par un couple de lyonnais, lors d'une journée consacrée aux innovations, à l'Université Grenoble Alpes. On a trouvé cela génial et on s'est lancé dans l'aventure" se souvient Laure, son bébé de deux mois dans les bras

En cuisine, ce matin-là, il y a Clarisse, bénévole, qui est venue avec ses deux fils Armand et Evrard. Au menu gâteau de pommes de terre et salade de fruits. "Je ne suis pas tombée le bon jour" dit en riant Clarisse "J'ai dû éplucher les pommes de terre ! Mais bon, c'est sympa, le lieu est très chouette, on est super bien équipé, mieux que chez moi et c'est chouette de partager cela avec mes enfants! Cela fait deux heures qu'on est aux fourneaux. J'espère que cela va être bon !"

Après avoir cuisiné le repas, on se met à table pour le partager ensemble © Radio France - Véronique Pueyo

Des convives, ravis

L'heure du déjeuner a sonné et parmi les convives, autour de la grande table en bois, il y a Myriam : "J'ai découvert ce resto grâce aux réseaux sociaux. Comme je suis en télétravail, seule, chez moi, cela me permet de voir du monde, de rencontrer des gens différents, que je n'aurais peut-être pas rencontrer autrement! En plus, le repas est délicieux !"

Un repas africain, le 26 juillet

Le 26 juillet, le repas sera africain, cuisiné avec l'association Improdett. "On veut faire découvrir le gombo. On s'est rapproché des petites cantines" explique Anne, une tchadienne d'Improdett. "Le gombo est un légume qu'on cuisine avec de l'oseille. Cela a la forme d'une tige verte. On en trouve aussi en Asie et celui que l'on va cuisiner pousse dans un jardin partagé au Fontanil, en Isère !"

Laure, l'une des porteuses de projet, et Anne, de l'association Improdett, préparent le repas africain du 26 juillet © Radio France - Véronique Pueyo

Réserver, c'est mieux !

Si vous souhaitez déjeuner aux petites cantines, il est préférable de réserver, via l'adresse mail : grenoble@les petitescantines.org. C'est plus facile pour l'association de prévoir les quantités à acheter, mais il y a toujours une place pour un client de dernière minute !

Les petites cantines sont ouvertes du mardi au dimanche midi. Et une semaine sur deux, également le mardi et le vendredi soir. Elles fermeront du 29 juillet au 22 août.