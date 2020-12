Grenoble : les restaurateurs préparent des menus de fêtes, pour faire plaisir et oublier, un peu, l'année 2020

Les restaurants sont de nouveau fermés depuis le 29 octobre. Certains survivent grâce à de la vente à emporter. Pour les fêtes, et le Nouvel An qui arrive vite, le mot d'ordre, c'est faire plaisir aux clients.

"J'ai envie qu'ils passent un bon moment de fête" souligne Stéphane Froideveaux, chef du restaurant Le Fantin Latour à Grenoble. Lui propose de la vente à emporter depuis le 15 mars dernier. Et cela continue pendant ces vacances de Noël. Réveillon du 24 décembre et nuit de la Saint Sylvestre notamment. Un choix suivi par d'autres restaurateurs pour faire plaisir et partager avec les clients. Parce que la cuisine, c'est ça.

Pour tout vous dire, j'ai fait 320 menus pour Noël, j'étais tout excité. Et la, on sera vers les 150 pour le Nouvel An. On a jamais fait autant - Stéphane Froideveaux, chef du Fantin Latour à Grenoble

"Il y aura des plats, très simples à réchauffer. Par exemple une tourte au riz de veau, pigeon, truffe et champignons. Ensuite un petit consommé de bœuf avec des gnocchis au foie gras, pour finir avec un brie truffé et un dessert" détaille le chef. Evidemment, pour un menu proposé à 100 euros par personne, il y aura d'autres saveurs à découvrir.

Une carte spéciale "fêtes", avec des menus et des plats seuls, a été créé au restaurant Le Fantin Latour à Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas

Mais comment prépare-t-on un menu gastronomique destiné à être ensuite livré ou réceptionné en "click & collect" ? "On a un système de gomettes pour différencier les plats. Et puis il y a des notices très précises avec des explications pour faire réchauffer au four" précise Stéphane Froideveaux.

"Si c'était économique, je n'aurai jamais rouvert"

Tout le monde ne prévoit pas de manger gastronomique pour la dernière soirée de l'année. Ali Rteil a rouvert son restaurant libanais, "Le Cèdre", le 17 décembre dernier. Mais ce n'est pas pour des raisons économiques. "Le plaisir de retrouver nos client nous oblige à ne pas laisser, surtout pendant cette période morose. Et puis aussi tenter d'offrir un peu de joie aux familles en fin d'année" dit-il, soucieux de partager sa passion.

Le tablier France Bleu Isère dans la salle du restaurant "Le Cèdre" à Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas

La carte a tout de même été drastiquement réduite : seuls les traditionnels mezzé (assortiment de plats servis en même temps) restent. Et il y a une vingtaine de commandes pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Les deux restaurateurs attendent tout de même une réouverture en janvier pour retrouver enfin leurs clients. La vente à emporter ne suffit pas à sauver l'année 2020 si particulière.