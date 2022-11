Grenoble : manifestation des habitants pour garder leur Plateau, équipement emblématique du quartier Mistral

"Non, à la fermeture. Mobilisons-nous. Jeunesse en danger." Voila ce que l'on pouvait lire, entre autres, sur la façade du Plateau, ce vendredi en fin d'après-midi, dans le quartier sensible de Mistral, à Grenoble.

Fin octobre, l'association qui gère la structure depuis 2006 a appris que la convention qui la lie à la Ville ne serait pas renouvelée et qu'au 1e janvier 2023, elle devra quitter les locaux qui appartiennent à la commune. 11 salariés vont se retrouver au chômage. D'où la manifestation organisée ce soir, au son de la BatukaVI, une batucada composée d'enfants du quartier de la Villeneuve, venus, en voisins, soutenir, avec leurs tambours, le Plateau.

Il y a eu des prises de parole d'élus, de personnalités du quartier venus dire leur attachement au lieu. "Un phare dans un quartier sensible" a dit un habitant. La socialiste Annie Deschamps habite ce quartier. Elue durant 33 ans à la ville de Grenoble, dont deux mandats comme première adjointe du maire socialiste Michel Destot, elle a contribué à la naissance de ce lieu auquel elle est très attachée. "Quand on a cherché à implanter un équipement ici, on voulait qu'il soit ouvert sur le quartier et que les habitants se l'approprient. Cela a mis du temps, mais on y est arrivé. Les jeunes y viennent. Il ne faut pas que cela devienne un truc municipal qui n'aura plus de caractère car là, il a le caractère des habitants d'ici. Moi je me demande pourquoi on veut détruire cela, pour quoi faire ? On ne sait pas et cela me désole."

Paroles d'habitants

Fouzia, 20ans, habite le quartier et se dit "dégoutée" par la fermeture annoncée du Plateau : "S'ils nous ferment le Plateau, il ne va plus rien nous rester. Moi, je suis née dans le quartier, on a grandi avec çà. Depuis qu'on est petits, ils nous proposent des activités. Le fait qu'ils veuillent le fermer, franchement, çà ferme les souvenirs! Et je trouve que c'est dommage pour les petits, qui ne pourront plus faire de sport. J'espère qu'on va les convaincre de ne pas faire n'importe quoi !"

Naza, une maman de Mistral, est venue soutenir l'équipe du Plateau qui propose, depuis 16 ans, des activités sportives, culturelles aux adultes mais surtout aux jeunes. "Pour les jeunes, le Plateau, sans rire, c'est leur deuxième maison. Par exemple, ma fille a reçu beaucoup de soutien scolaire. Pepuis, elle a un bon niveau en anglais et est en licence à la faculté" confie Naza, avec fierté

Béchir, trésorier du club de foot de Mistral, est en colère : "J'ai 48 ans, je suis né ici, j'ai poussé mes empreintes ici. Depuis 20 ans, cela a super bien marché et du jour au lendemain on nous dit que c'est terminé. Mon club a 250 licenciés et sans l'équipe du Plateau, on n'y arriverait pas. On n'est pas assez de bénévoles. On n'a déjà plus de commerces, là si on nous retire le Plateau, qu'est-ce qui va rester ? Les délinquants et la drogue ?"

Si on nous ferme le Plateau, il n'y aura plus rien, ici - Béchir, un habitant de Mistral

Hassen Bouzeghoub, le directeur du Plateau, veut croire qu'il est encore possible de négocier avec la municipalité : "Il faut qu'on se remette autour de la table avec la ville et qu'on discute. Et qu'on ne nous prenne pas pour des lapins de trois semaines, comme on dit! Toute la journée, on nous parle de l'arc humaniste, et bien, l'humanité, elle est où dans cette histoire?"

De son coté, la ville de Grenoble a publié un communiqué ce soir pour expliquer comment elle compte renforcer l'éducation populaire. Elle promet de dévoiler prochainement "un projet ambitieux mêlant service public, action associative, offre sportive et culturelle aux familles et aux jeunes." Pas de quoi rassurer les habitants de Mistral qui ont lancé une pétition.