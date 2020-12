Grenoble : risque d'effondrement de la tour Perret, un périmètre de sécurité a été mis en place

Fermée au public depuis plus d'un demi-siècle, la tour Perret, située dans le parc Paul Mistral à Grenoble, est en cours restauration. Des capteurs, à plus de 72 mètres de haut, ont donc été installés cette année pour vérifier les mouvements de l'édifice. Depuis le 23 décembre, les seuils d'alerte ont été dépassés et un périmètre de sécurisation a été mis en place par la Ville.

"Les études réalisées en 2019 ont révélé un écart à la verticale de 25 cm à 60 mètres de hauteur. Aucun mouvement n'a été décelé pendant les récents travaux réalisés dans le cadre du chantier test" précise la mairie via un communiqué.

Alertée par l'entreprise en charge du suivi 24h sur 24h, et après avoir consulté l'architecte en charge de la restauration du monument, la Ville a décidé de mettre en place un périmètre de sécurisation du public dans l'attente d'une interprétation des mesures par un bureau de contrôle agréé et décider des mesures à prendre.

Le service d'astreinte de la Ville est intervenu ce vendredi 25 décembre pour sécuriser les abords immédiats dans un rayon de 50 mètres autour de l'édifice.