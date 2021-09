Grenoble : nouvelle journée de mobilisation des bibliothécaires contre le pass sanitaire des visiteurs

Le mouvement de grève national des bibliothécaires a débuté le 24 août dernier. Depuis, plusieurs mobilisations se sont organisées à Grenoble et les agents ont décidé de se réunir à nouveau. Ils se retrouvent devant la bibliothèque du centre-ville ce mercredi 1er septembre à 17 heures. Ils refusent de contrôler le pass sanitaire des visiteurs et demandent un retour à la jauge.

Plusieurs dizaines de grévistes par jour

La ville de Grenoble compte 170 bibliothécaires pour 11 bibliothèques. Le mouvement de grève complique un peu l'organisation. Par exemple, mardi 31 août, deux bibliothèques ont dû fermer leurs portes (Teisseire-Malherbe et Eaux-Claires Mistral) faute d'agents disponibles. Ce jour-là, 11 bibliothécaires étaient en grève sur 102 agents attendus pour travailler. La semaine précédente, chaque jour, la mairie a dénombré environ 25 grévistes pour 65 agents attendus.

"Nous comprenons le mouvement mais nous devons respecter les consignes gouvernementales" - Pierre Mériaux, adjoint au personnel à la ville de Grenoble

Le 26 août dernier, les grévistes ont demandé au maire de Grenoble, Eric Piolle, d'être "précurseur en restaurant une jauge adaptée à la surface de chaque équipement". Pierre Mériaux, adjoint au personnel à la mairie, assure que cette obligation de contrôle "relève d'une décision de la loi" et non pas de la ville de Grenoble : "Nous comprenons le mouvement mais nous devons respecter les consignes gouvernementales". Il souligne toutefois que deux courriers sont "en cours de préparation" et devront être envoyés _"prochainement"_à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot et au préfet de l'Isère, Laurent Prevost.