Grenoble : nouvelle opération pro-burkini à la piscine municipale Jean Bron

L'Alliance Citoyenne de Grenoble a organisé cet après-midi une nouvelle action pro-burkini à la piscine municipale Jean Bron de Grenoble, la dernière remontant à juin 2019. Une trentaine de femmes, dont des féministes, selon l'association, se sont présentées à l'entrée de l'établissement, situé en centre ville. Elles avaient réservé leurs places sur internet et avaient leur pass sanitaire.

Vingt minutes dans l'eau en burkini

Une fois dans les vestiaires, elles ont passé leur burkini et six d'entre elles ont pu se faufiler jusqu'au bassin, pour s'y baigner. "C’était 20 minutes de bonheur. Les gens nous ont applaudies quand on est entré dans l’eau avec nos maillots de bain couvrants” explique, dans le communiqué de l'association, Naïma qui "a pu se baigner dans une piscine publique pour la première fois depuis 10 ans".

L'association n'a pas souhaité s'exprimer au micro de France Bleu Isère mais nous a fait parvenir un communiqué de presse. Elle explique que ces militantes réclament le droit de choisir leur maillot de bain : maillot de bain couvrant, à manches longues, à manches courtes ou encore en topless.

Evacuées et verbalisées

Elles ont été évacuées par la police municipale et seront verbalisées. Elles seront également interdites de piscine durant deux mois.

Annabelle Bretton, l'adjointe au maire écologiste de Grenoble, en charge de l'éducation populaire, la jeunesse et la démocratie ouverte, les a reçues à l'Hotel de Ville. "Nous leur avons dit que nous agirions toujours de cette façon à chaque action de ce type, car on applique le règlement intérieur. Elles veulent qu'on le change, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous les avons déjà reçues trois fois"

Photo d'illustration © Maxppp - Hendrik Delaire

On sait qu'Eric Piolle a écrit au Premier Ministre pour lui demander de trancher cette question de l'hygiène lié aux maillots de bain couvrants dans toutes les piscines de France.

De nouvelles actions en préparation

Les militantes du burkini rappellent que le burkini est déjà autorisé dans les piscines de Rennes, Surgères, dans les Center Parcs en France, dans les piscines publiques d’Allemagne, d'Angleterre, d’Italie et de Norvège. _"_Le Défenseur des Droit a affirmé que l’interdiction constituait une discrimination indirecte c’est-à-dire une situation dans laquelle une disposition ou un critère apparemment neutre exclut particulièrement un groupe de personnes. " peut-on lire dans le communiqué d'Alliance Citoyenne qui annonce de nouvelles opérations pro-burkini à Grenoble. Il y a quelques jours, c'est sur le parvis de la mairie de Grenoble que quelques militantes s'étaient installées, en maillot de bain, avec bouées et serviettes.

Il faut sécuriser l'accès aux piscines grenobloises - Alain Carignon

De son côté, l'élu d'opposition, l'ancien maire, Alain Carignon s'indigne : " Les grenoblois sont privés de leurs piscines. Deux sont déjà fermées. Il y a aussi les bandes qui viennent s'y affronter. Grenoble est la seule ville où il faut s'inscrire trois jours avant sur internet pour pouvoir se baigner. Et maintenant il y a l'islamisme politique qui tente d'imposer le burkini dans les piscines. Pendant ce temps-là, le maire est en campagne pour la présidentielle." déplore Alain Carignon, qui souhaite un renforcement de la sécurité dans les piscines et une interdiction d'accès définitive pour les fauteurs de troubles.