Grenoble passe en zone police difficile : les policiers toucheront une prime

Grenoble, France

Les policiers de Grenoble, toucheront enfin une indemnité de fidélisation en secteur difficile. Une victoire pour le syndicat de Police Alliance.

"Grenoble : le Chicago Français"

Depuis le 3 mai, la ville de Grenoble est par décret inclue dans le secteur "difficile" des zones polices tout comme l'Île de France, Marseille, Lyon, Lille ou encore Calais. Ce changement de zone donne le droit aux policiers de toucher une "indemnité de fidélisation en secteur difficile". Une récompense de plusieurs centaines d'euros évolutive, pour le travail des policiers au bout de 3 ans de service dans ces secteurs.

Des policiers plus nombreux

Coté effectifs : ça gonfle aussi. Déjà en décembre 2018, "19 fonctionnaires sortis d'école ont été intégrés à Grenoble" explique Valérie Mourier, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale. En juin, 16 agents supplémentaires le seront aussi.

"Les collègues sont ravis puisqu'on le demandait depuis 2010 et les émeutes dans les cités" - Valérie Mourier, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale pour l'Isère.

"Enfin Grenoble est reconnu dans sa difficulté" ajoute Valérie Mourier. Ce long combat pourrait aussi donner envie aux policiers expérimentés de s'installer en Isère.

Aucun policier candidat pour Grenoble

Ce changement de zone, c'est une reconnaissance et un espoir. Valérie Mourier, secrétaire département du syndicat Alliance Police Nationale, espère aussi à nouveau attirer des policiers à Grenoble. "Jusque là on avait plus de candidat pour venir à Grenoble. Malheureusement dès qu'on ouvrait le poste : pas de candidat, pas de liste d'attente" explique Valérie Mourier qui espère que cette prime changera la donne.