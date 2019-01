Grenoble : près de 3000 personnes à la marche pour le climat

Ils étaient près de 3000 à marcher pour le climat à Grenoble ce dimanche. Un rassemblement qui a réuni autant des membres d'associations que des familles, afin d'interpeller les dirigeants et demander des prises de décision urgentes concernant le réchauffement climatique.

Grenoble, France

"On est plus chauds que le climat" scandent les manifestants. Membres d'associations, de partis politiques, mais aussi des hommes et femmes sans étiquette, se sont réunis ce dimanche à Grenoble pour marcher pour le climat. C'est la troisième à ce jour. La manifestation qui a rassemblé près de 3000 personnes s'est déroulée dans le calme, dans un ambiance festive.

#MarchePourLeClimat#Grenoble ce dimanche #27janvier encore et toujours beaucoup de monde manifestent pour le climat, une plannification écologique et mettre fin aux lobbies et au monde de la finance qui polluent notre planète. pic.twitter.com/TcL5x2pgGV — Emilie Marche (@emiliemPG) January 27, 2019

Les organisateurs ont annoncé 4000 personnes, la police en a compté 2000 © Radio France - Nicolas Joly

Un rassemblement face à l'urgence climatique

Sur les pancartes que portent les manifestants, les revendications prennent la forme d'avertissements. "La terre brûle" ou encore "État d'urgence climatique !". S'ils ont décidé de marcher aujourd'hui c'est avant tout pour interpeller les dirigeants politiques et demander des actions concrètes face à "l'urgence climatique".

Des "gilets jaunes" ont profité de cette marche pour tenter de rassembler autour de leur mouvement © Radio France - Nicolas Joly

Un autre rassemblement pour le climat est prévu le 16 mars