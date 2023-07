Grenoble : quand les chantiers jeunes découvrent la solidarité chez Emmaüs Connect

La ville de Grenoble organise, en juillet-aout, comme chaque été, des chantiers de jeunes. 3 sessions de 10 jours chacune sont proposées aux 120 jeunes de 16 a 18 ans qui se sont inscrits. En échange, ces jeunes reçoivent une indemnité de 210 euros.

Victor Baysang-Michelin, responsable régional d'Emmaüs Connect et Kheira Capdepon, adjointe, notamment, à la transition numérique à la Ville de Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

Cette semaine, par groupe de 5, ils sont venus dans les locaux d'Emmaüs Connect -qui existe à Grenoble depuis 10 ans- pour aider des personnes à se familiariser avec un ordi, une tablette, les réseaux sociaux. Et c'est très utile, comme l'explique Victor Baysang-Michelin, le responsable régional d'Emmaus Connect : "Cela permet de créer du lien social, de donner à ces jeunes confiance en eux, de leur montrer qu'ils ont des compétences et qu'ils savent les partager, que c'est utile aux personnes qu'ils accompagnent. On a toujours besoin de bénévoles. La précarité numérique touche une personne sur deux en France. Et quand, en plus, c'est vertueux, comme cela, tout le monde y trouve son compte"

Emmaüs Connect propose aussi du matériel informatique reconditionné à des prix solidaires © Radio France - Véronique Pueyo

Là, un jeune montre à un jeune réfugié comment se servir d'un ordinateur. "C'est très enrichissant" explique ce jeune bénévole. "On fait de belles rencontres. Cela nous montre que tout le monde n'a pas la chance, comme nous, d'être connectés, d'avoir un portable, un ordi. Et puis dans le groupe du chantier jeunes, on créé des liens entre nous ! on se fait des amis;"

Fafa, 83 ans, vient souvent à Emmaüs Connect et elle apprécie l'aide de ces jeunes : "Ils sont patients, ils expliquent bien ! Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Alors si on ne comprend pas, on est perdu ! Mes enfants s'énervent quand je leur demande des conseils, alors qu'ici, tout le monde est calme et bienveillant !"

Les 120 jeunes retenus par la ville de grenoble pour ces chantiers d'été ont participé aussi à des missions dans un Ehpad, à la SPA, ou encore à la banque alimentaire : "Cela leur permet de découvrir toutes sortes de solidarités et ils sont tous à fond!" s'enthousiasme Anis, salarié de la ville, qui les encadre.