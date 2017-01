Grenoble reste la ville la plus peuplée d'Isère, devant Saint-Martin-d'Hères

L'INSEE a sorti ce lundi les statistiques concernant la population commune par commune. En Isère, il y a 1 271 938 habitants répartis en 566 communes, de Grenoble, la plus grandes, à Oulles, la plus petite.

Connaisse-vous le point commun entre Crachier, vers Bourgoin-Jallieu, et Corps, tout au sud-est du département ? Les deux ont exactement la même population : 496 habitants ! L'Institut National de Statistiques et des Études Économiques a dévoilé ce matin les populations communales de tout le pays, consultables sur son site. Les chiffres sont ceux recensés en 2014, il faut prendre en compte la "population totale" (résidences secondaires incluses), c'est elle qui fait foi.

Saint-Martin-d'Hères plus peuplée qu'Échirolles

Dans le top 10 Isérois, on retrouve bien évidemment Grenoble (3e ville de la région Auvergne Rhône-Alpes derrière Lyon et Saint-Étienne), devant Saint Martin-d'Hères. Quasiment égalité avec Échirolles au recensement de 2009, la commune de nord de l'agglomération grenobloise compte aujourd'hui 2 000 habitants de plus. Vienne est 4e mais continue de perdre des habitants (500 en 5 ans), et Bourgoin-Jallieu 5e (+2000 habitants).

Oulles, petit poucet inamovible

La petite commune nichée dans le massif du Taillefer, Oulles, garde son titre de municipalité la moins peuplée d'Isère, avec 10 habitants, contre 12 cinq ans plus tôt. Au palmarès des communes modèle-réduit, deux villages du sud-Isère, à la limite des Hautes-Alpes, complètent le podium : Ambel (18 administrés), et Beaufin (21).

Le top 10 du département (entre parenthèses , le chiffre lors du recensement 2009)

Grenoble : 163 625 habitants (158 221 en 2009) Saint-Martin-d'Hères : 38 493 habitants (35 963) Échirolles : 36 227 habitants (35 954) Vienne : 29 906 habitants ( 30 468) Bourgoin-Jallieu : 28 130 habitants (26 219) Fontaine : 22 654 habitants (22 208) Voiron : 20 775 habitants (20 968) Villefontaine : 18 788 habitants (18 863) Meylan : 17 799 habitants (17 959) L'Isle-d'Abeau : 16 378 habitants (15 720)

Le top 10 des petites communes en Isère

Oulles : 10 habitants Ambel : 18 habitants Beaufin : 21 habitants Monestier-d'Ambel : 22 habitants Villard-Notre-Dame : 25 habitants Saint-Michel-en-Beaumont : 34 habitants Villard-Reymond : 42 habitants Malleval-en-Vercors : 53 habitants Villard-Reculas : 62 habitants Quet-en-Beaumont : 63 habitants

© Visactu -