Grenoble : sans logement, trois familles dorment dans l'école Malherbe

À l'heure où les derniers enfants quittent l'école Malherbe à Grenoble ce lundi soir, trois familles font le chemin inverse, sacs de courses à la main remplis de couvertures, d'oreillers et de doudous. Ils viennent passer la nuit dans les murs de l'établissement, faute de domicile fixe. Cette initiative est menée par un collectif de parents d'élèves de l'école, en lien avec le Réseau Éducation Sans Frontières (RESF), pour interpeler les politiques.

Cette mère de famille rentre avec ses enfants dans l'école où ils sont scolarisés pour passer la nuit. © Radio France - François Ventéjou

"L'État n'est pas assez solidaire"

Dans le préau, ils dorment sur les tapis de gym. "À 6 heures du matin, on va tout ranger et les familles partiront", explique Marine, membre du collectif. Tous les soirs, les trois familles, soit onze personnes au total, reviendront dormir dans l'école, tant qu'une solution ne sera pas trouvée. "Nous, on est là pour faire pression car on considère que ce n'est pas normal d'attendre autant pour trouver une solution", raconte Laure, membre du collectif RESF qui cherche un hébergement depuis un mois pour les familles. "On a créé des liens avec eux, on ne supporte pas de les voir à la rue."

Si une solution est trouvée, des membres du collectif se disent prêts à payer le loyer. "La pauvreté augmente, mais il n'y a rien de normal, raconte Mathilde, du collectif. L'État n'est pas assez solidaire d'après moi. Il faut que tout le monde soit solidaire, moi je suis prête à payer plus d'impôts." Au moment où l'hiver arrive, il faut trouver une solution en urgence pour les membres du collectif.