Servir au moins un repas sans viande par semaine dans les cantines pour les enfants, c'est ce que souhaite mettre en place "prochainement" Nicolas Hulot. Pour le Ministre de la Transition Écologique, c'est "une affaire d'éducation".

A Grenoble, on n'a pas attendu les recommandations ministérielles pour s'y mettre. Depuis le mois de novembre, les cantines servent un à deux repas végétariens par semaine aux élèves des écoles. Une nouvelle orientation qui s'ajoute aux 50 % de composantes bio et locales de la nourriture déjà fournie aux enfants.

Reportage à la cantine du Jardin de Ville à Grenoble

Bien sûr, les repas sont établis par des diététiciens pour qu'ils soient équilibrés, notamment en protéines. Le prix des repas n'est ni plus, ni moins élevé pour les familles. Car c'est la viande qui coûte le plus cher dans un repas et elle est souvent gaspillée. Dans un repas végétarien, elle peut être remplacée par des ingrédients bios et locaux au prix plus élevé.

"C'est meilleur pour la santé, pour la planète et pas plus cher !" Salima Djidel conseillère municipale déléguée à la restauration à Grenoble

A la cantine de l'école du Jardin de Ville à Grenoble, depuis novembre, des menus sans viande sont servis deux fois par semaine ? Une centaine d'enfants y déjeunent tous les jours, ils y trouvent donc des repas végétariens composés déjà à moitié par des produits bios et locaux. Et ils aiment ce qu'ils mangent !

"Miam, les coquillettes et les galettes à la mozarella" disent les enfants

Autre avantage des repas végétariens, les douze enfants de la cantine du Jardin de Ville qui ne mangent jamais de viande partagent deux jours par semaine le même repas que les copains.