Grenoble : son fils n'a pas de place dans son collège de secteur

L'éducation nationale sert la bride à outrance et les enfants trinquent ! C'est ce que disaient en début de semaine les enseignants de 4 collèges de Grenoble et Monestier-de-Clermont qui ont à nouveau manifesté contre une politique d'économie qui, selon eux, va trop loin. "On a vraiment l'impression en cette fin d'année que ça devient de plus en plus brutal" explique Maxime Ledieu, enseignant d'histoire-géographie au collège Vercors de Grenoble. Selon les enseignants le Rectorat et la direction départementale préfèrent, en cette fin d'année, fermer un maximum de classes en attendant les effectifs réels en septembre. Et ce même si les effectifs estimés sont supérieurs aux maximas ! Quitte à envoyer le "surplus", boucher des "trous" dans d'autres collèges. Bilan : des parents et des collégiens ne savent pas aujourd'hui s'ils vont pouvoir faire leur rentrée dans leur collège de secteur !

Réponse... en août ?

Si l'académie n'a pas encore répondu à nos sollicitations à ce sujet ce qui est certain c'est que des élèves et des parents sont, au moment de partir en vacances, dans l'incertitude de la rentrée. C'est le cas de cette maman rencontrée à Grenoble. Son enfant va être envoyé directement de CM1 en 6e, décision de l'équipe de son école primaire, parce qu'il s'ennuierait en CM2. Son grand-frère est déjà en 6e au collège Vercors et passe l'an prochain en 5e mais lui, pour l'instant, n'a pas de place. La maman n'en revient pas. "Alors, au début je pensais que c'était parce qu'il sautait une classe, que c'était une situation un peu particulière mais en fait non maintenant je me rends compte qu'il y a vraiment un manque de place. Il y a vraiment un problème ! Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas inscrire son enfant dans son établissement de secteur. Déjà qu'il appréhende d'avoir un an d'avance et d'être un peu plus petit que les autres... ". Tout le nécessaire en matière de recours et de courrier a été fait mais la réponse pourrait ne pas arriver avant fin août. Une incertitude et un stress, qui peuvent aussi être ceux de familles qui déménagent et ont prévu de s'installer sur le secteur pendant l'été.