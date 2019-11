Grenoble : Symbole du quartier Mistral, la barre Anatole France est en cours de déconstruction

Symbolique de l’enclavement du quartier Mistral, la barre Anatole France est en cours de déconstruction, les travaux devraient s’achever l’été prochain, et ont pour but d’ouvrir le quartier à ses environs.

Grenoble, France

C’est un immeuble imposant. 100 mètres de long, 35 de haut, des balcons en ferraille, et une centaine de logements. La barre Anatole France est un des bâtiments emblématiques du quartier Mistral. Symbolique aussi d’un quartier enclavé que la ville et son maire veulent ouvrir : « clairement par rapport à un parallélépipède fermé sur lui-même, cette logique d’ouverture, et de présence des services publics aussi, montre qu’il y a une volonté publique sur l’espace urbain ici » assure le maire de Grenoble Eric Piolle. Les travaux coûtent plus de 3,5 millions d’euros, et sont aussi financés par la Métro, la région et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine.

Désamianter avant de déconstruire

Le désamiantage nécessite d’importantes mesures de précaution à l’intérieur de l’immeuble © Radio France - Antonin Kermen

Après le départ des dernières familles vivants dans l’immeuble, la première grosse partie du chantier consistait à désamianter le bâtiment. « On en retrouvait un peu de partout » explique Stéphane Duport-Rosand, le directeur général du bailleur social Actis. « Il y en avait notamment sur les murs et les plafonds, tout a été nettoyé et c’est un chantier qui arrive bientôt à sa fin ».

Le désamiantage devrait être achevé mi-janvier, une impressionnante grue de 40 mètres de haut prendra ensuite le relais, pour détruire la barre, ou plutôt la déconstruire, la grignoter morceaux par morceaux. Les déchets de la démolition eux seront réutilisés à 90%, le béton pouvant servir pour la construction de route, par exemple.

La déconstruction devrait être achevée à l’été 2020, il faudra ensuite réaménager les lieux pour donner une autre vie à cette partie du quartier Mistral.