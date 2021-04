Grenoble : un collectif d'habitants du quartier de l'Île Verte s'oppose à la construction d'un nouvel immeuble

Une pétition a réuni plus de 1000 signatures, depuis 2018, pour dire non à un projet immobilier au cœur du quartier de l'Île Verte. Sept logements pourrait voir le jour sur une parcelle de 400 mètres carrés, aujourd'hui le jardin de l'immeuble voisin. Les habitants ne veulent pas d'un quartier gris.

Xavier Crépin (au milieu) et d'autres habitants ne veulent pas de la construction d'un nouvel immeuble sur un terrain de 400 m² non bâti.

En 2018, une parcelle de 400 mètres carrés dans le quartier de l'Île Verte à Grenoble s'est vendue à un promoteur immobilier. Ce terrain n'est pas construit, des arbres et de la verdure y sont installés. Plusieurs permis de construire ont été refusés mais le promoteur ne lâche pas. Un collectif d'habitants s'est formé pour l'en empêcher.

Ce quartier ne d'appelle pas l'Île Verte pour rien et on trouve qu'il devient de plus en plus gris - Xavier Crépin, habitant de l'Île Verte et membre du collectif

Une pétition en ligne a été lancée et elle a récolté plus de 1000 signatures. Un nouveau permis a été déposé en décembre dernier. La décision doit être rendue en mai prochain. Cet immeuble doit être construit sur le quai Jongkind, à seulement quelques mètres des berges de l'Isère.

VIDÉO - Certains habitants ont peur de voir leur quartier perdre son ADN

"On est dans une situation où un promoteur vient véritablement dénaturer un site qui a encore des caractéristiques intéressantes avec beaucoup d'arbres, certains ont été coupés, et surtout face à l'Isère" explique Xavier Crépin, habitant du quartier de l'Île Verte et membre du collectif.

Le terrain en question est situé à l'intersection de la rue Lachmann et du quai Jongkind. © Radio France - Bastien Thomas

"C'est une phénomène que l'on connait bien ici, à chaque fois qu'une maison se vend, il en reste quelque unes, un immeuble pousse à la place pour chercher le profit au détriment de la qualité de vie des habitants" continue Xavier Crépin.

La mairie pourrait s'interposer

"Les pouvoirs publics ont déjà montré des positions qui vont vers une évolution du projet tel qu'il a été présenté jusque là" note encore le Grenoblois. "Maintenant, on attend des actes puisque le permis est en cours d'instruction, on ne le connait pas. La mairie doit donner son avis avant la fin mai" poursuit-il encore.

Il faut une volonté politique pour affirmer l'orientation de la ville que l'on souhaite et pour le devenir de Grenoble - Xavier Crépin

Le collectif d'habitants de l'Île Verte s'appuie sur le Plan Local d'Urbanisme et rappelle à la mairie qu'elle a les moyens d'agir pour interdire, ou modifier le projet immobilier. "Il est dit dans l'article 4.1 que des implantations différentes peuvent être employées pour préserver notamment la continuité de la végétalisation des espaces non bâtis, des espaces sans construction qui donnent de l'air en ville" détaille Xavier Crépin, document à la main.

C'est cet espace qui pose problème. Il s'agit du jardin de l'immeuble situé juste derrière. Le nouvel immeuble devrait d'ailleurs s'y coller. © Radio France - Bastien Thomas

Ces habitants ne lâcheront pas l'affaire et entendent bien défendre ce qu'ils appellent "un privilège", un cadre de vie avec des espaces aérés et des arbres en plein centre-ville de Grenoble.