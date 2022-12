Grenoble : un enfant algérien malade et son père menacés d'expulsion

Louei a 9 ans et son handicap sévère l'empêche de parler, marcher ou utiliser ses bras. Depuis quatre ans, il est en Isère avec son père où il peut être suivi par des spécialistes. Et même si les soins dont il bénéficie n'existent pas en Algérie, la préfecture et le tribunal administratif ont confirmé la décision de l'expulser lui et son père.

Une mobilisation avait lieu ce mercredi 7 décembre devant la préfecture de l'Isère, à Grenoble, pour peser sur la préfecture et obtenir le droit de rester en France. "Mettre la vie d'un enfant en danger, ce n'est pas juste", s'indigne Fethi Lariche, le papa de Louei. Ils sont arrivés en France en 2019, pour profiter des traitements et des spécialistes absents de leur pays d'origine.

Des médicaments absents en Algérie

"On a un médicament dont on est sûr qu'il n'existe pas sur le territoire algérien et les autres médicaments ne sont pas disponibles de manière permanente", explique Riwana Baudu, la médecin traitante de Louei. Des arguments qui ont bien été présentés à la préfectures et au tribunal administratif, en vain. "On avait un certificat de la neurologue qui montrait bien que ces médicaments n'étaient pas substituables. Pour autant, ils n'ont pas pris compte de cette décision là. On a aussi des certificats des médecins en Algérie et de la pharmacie en Algérie qui dit que les médicaments ne sont pas disponibles."

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblés devant la préfecture de l'Isère pour demander la régularisation de Louei et Fetih Lariche. © Radio France - Evan Lebastard

Une crainte de l'expulsion

Au-delà des médicaments, Riwana Baudu s'inquiète du manque de spécialistes adaptés en Algérie. "Le seul neurologue spécialiste habitait à 500 kilomètres de chez lui. Et la dernière chose, c'est l'accès aux soins paramédicaux. Louei n'avait jamais vu de kiné avant d'arriver en France." Fethi Lariche vit désormais avec l'angoisse de l'expulsion. "Imaginez-vous avec un enfant qui a un handicap total", explique le père de Louei, "du jour au lendemain, vous devez quitter le territoire après presque quatre ans, jour et nuit, avec mon fils."

Fetih Lariche et le Village 2 santé, le centre de santé communautaire d'Echirolles où Louei est suivi, demandent à la préfecture de l'Isère de les recevoir pour défendre leur cas. "Je fais tout mon possible pour qu'il soit heureux, comme tous les enfants", explique Fetih Lariche. "Il a le droit de vivre." Dernier espoir, un recours auprès de la Cour de cassation sur la forme.