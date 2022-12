Grenoble : un repas de Noël pour les précaires et les SDF, offert par le restaurant La Chapelle

Depuis 23 ans, maintenant, le restaurateur grenoblois Pierre Pavy et la présidente de l'association "accueil SDF" du Vieux Temple sont associés pour offrir aux SDF et aux plus précaires un vrai repas de fête à quelques jours de Noël.

Depuis 20 ans, l'évènement se tenait au 5, le restaurant du musée, que géraient Pierre Pavy et sa fille.

Renouer avec la tradition, après la crise sanitaire

Mais la ville de Grenoble a fermé le lieu pour travaux. Pierre Pavy a donc voulu maintenir le repas de Noël dans un autre de ses restaurants, à savoir la Chapelle, dans le quartier Championnet. C'est moins grand mais tout aussi sympathique !

Il était important pour lui de renouer avec cette tradition, d'autant que le Covid l'avait interrompu en 2020 et en 2021.

Anne Lavédrine, présidente de l'association Accueil SDF et Pierre Pavy, restaurateur grenoblois © Radio France - Véronique Pueyo

Un repas de Noël mijoté grâce aux dons des producteurs locaux

Au menu : soupe de potiron aux châtaignes, suprême de volaille aux morilles et gratin dauphinois, fromages et bûche au chocolat. "Tous les ingrédients ont été donnés par des producteurs" s'enthousiasme Pierre Pavy. "Nous avons même des amis en Corse qui nous ont envoyé de la tome de brebis bio. On a reçu aussi des morilles pour agrémenter la sauce de la volaille. C'est un repas de haut niveau. Les salariés sont là gratuitement et on a de nombreux bénévoles pour nous aider."

Et parmi ces bénévoles, on reconnait le chef d'orchestre grenoblois Patrick Souillot que l'on a plutôt l'habitude de voir avec une baguette entre les doigts : "Là aussi, c'est de la baguette, mais en morceaux !" lance-t-il, hilare ! "Je distribue le pain, c'est la première fois que je fais cela, Pierre m'a appelé et je suis venu !"

Patrick Souillot a lâché sa baguette de chef d'orchestre pour servir à table les convives de ce repas de Noël © Radio France - Véronique Pueyo

Parmi les convives, il y a ces jeunes migrants guinéens, heureux de se retrouver là : "On se sent moins seuls. Tous ces gens qui nous accueillent, ici, à grenoble, cela fait chaud au coeur. Joyeux Noël à tous"

Attablé avec une amie, cette retraitée grenobloise, qui a travaillé 42 ans et qui ne souhaite pas donner son nom, veut remercier les organisateurs : "Merci à eux pour ce moment chaleureux et convivial ! Avec notre petite retraite, on ne peut ni aller au cinéma, ni se payer des extras. C'est notre seul repas au restaurant de l'année ! On savoure !"

Kevin, le chef cuistot et son équipe s'affairent en cuisine pour servir les 80 convives © Radio France - Véronique Pueyo

Deux jours de préparation

En cuisine, c'est l'effervescence. On vient d'envoyer la soupe de potiron, en attendant le suprême de volaille et la bûche. Kevin, le chef, est là gratuitement. "C'est deux jours de préparation mais cela vaut le coup. Partager, faire plaisir, cela a du sens pour nous. Voir les gens heureux, nous rend heureux !"

Anne Lavédrine, l'infatigable présidente de l'association Accueil SDF, située au vieux Temple, à Grenoble, discute avec chacun, prend des photos pour garder un souvenir. "Je suis heureuse de les voir tous ici ! Le Covid a beaucoup fragilisé ceux dont nous nous occupons à l'association. Je les connais presque tous !" Après le repas, les convives sont repartis avec des cadeaux, des boxes offertes par Inovallée. On s'est promis de se revoir l'année prochaine !