Une vingtaine de personnes ont ramassé des canettes vides dans Grenoble pendant un peu plus d'un an. L'association "Yes we canette" a présenté le résultat ce mardi : 25 000 boîtes en aluminium collectées et prêtes à être recyclées.

Isère, France

25 000 canettes ramassées dans Grenoble. C'est le résultat du travail de "Yes we canette" créée il y a un peu plus d'un an. L'association a présenté ce mardi 10 avril 2018 les 40 sacs poubelles pleins à craquer de canettes puis les a déposés chez un recycleur de l'agglomération, Derichebourg, à Saint-Martin-d'Hères.

Une vingtaine de personnes, des adultes et des enfants, ont ramassé pendant plus d'un an des canettes qu'ils trouvaient dans les rues, par terre. Une opération dont le but est environnemental et pédagogique. L'argent récolté permettra aux enfants de faire des activités, aller à la piscine, au cinéma ou dans un parc d'attractions.

