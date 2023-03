Grenoble : une centaine d'étudiants en architecture manifeste pour de meilleurs conditions d'études

Ils sont à bout et ils voulaient le faire savoir, casque de chantier sur la tête. Une centaine d'étudiants et de professeurs de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble ont manifesté face à la préfecture de l'Isère, ce vendredi midi. Ils ont protesté contre le manque de moyens qui les empêche de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Ça fait maintenant deux semaines qu'ils n'ont pas eu cours, faute de budget suffisant. Les 20 autres écoles d'architecture publiques sont aussi dans de grandes difficultés.

"Certains étudiants amènent leur parapluie en cours pour se protéger des fuites d'eau" - Coralie, étudiante en 3e année

Le premier problème qui se pose aux étudiants et professeurs de l'ENSA de Grenoble : celui du bâtiment. "Il y a des parties [du bâtiment, n.d.l.r] qui peuvent nous tomber sur la tête à des endroits, énumère Coralie, élève de troisième année*, parce que les fuites d'eau sont importantes, du coup le plaquo s'effrite. Dans nos amphithéâtres, on a plein de seaux pour récupérer l'eau. Certains étudiants ont même amené leur parapluie pour s'abriter. Dans l'écol*e", liste la jeune femme. "Il pleut dans l'amphi quand on a cours, il y a des fuites qu'on ne peut pas gérer", rajoute Gaël, un autre étudiant de l'ENSA.

Certains n'y ont pas cru quand ils sont arrivés à l'école il y a quelques mois comme Estelle, étudiante en première année. "Je ne savais pas du tout que les conditions étaient comme ça en école d'architecture. Je ne m'y attendais pas vraiment", raconte la jeune femme de 21 ans, casque de chantier vissé sur la tête. L'étudiante en première année explique tout de même ne pas vouloir arrêter de faire ce métier, mais la situation a des conséquences psychologiques pour d'autres étudiantes comme Nicole. "On ne sait pas si l'école pourra rouvrir à la rentrée, en sachant qu'on ne peut même plus faire de demande pour changer d'école parce que chaque école a ses propres difficultés. Si l'école ferme, on se retrouve tous à la porte", lâche l'étudiante.

Manque de profs, manque de budget

D'autres problèmes s'ajoutent à celui du bâtiment et le plus grave est le budget. Le budget alloué aux 20 écoles publiques d'architecture en France était de 159 millions d'euros en 2021 selon un rapport rendu l'année dernière à Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. Dans ce document, il est précisé que l'exécutif dépense en moyenne 8.500€ par an et par étudiant en architecture contre 10.000€ pour un étudiant à l'université. Une somme qui va jusqu'à 14.000€ pour un jeune en classes préparatoires. C'est bien peu en comparaison et ça se voit sur le visage de certains professeurs.

"Cette situation est un peu déprimante" - Damien Vielfaure, professeur à l'ENSAG.

Damien Vielfaure est professeur à l'ENSAG, il peste contre le manque d'enseignants et une administration à la traine. Du coup, il colmate les brèches comme il peut. "Le métier d'enseignant à l'école d'architecture pousse aussi à nous en demander beaucoup et on tire un peu sur la corde. (...) Quand on voit qu'il y a de gros dysfonctionnements et qu'on doit pallier à des manque de personnel administratif, on se retrouve avec une charge administrative qui nous prend un temps fou. Du coup on a plus le temps de faire notre travail d'enseignant, de monter des sujets intéressants, de faire du suivi de nos étudiants. C'est un peu déprimant", assène-t-il.

Lui et ses étudiants demandent plus de moyens au ministère de la Culture pour, au moins, finir l'année. Certains et certaines comme Nicole, se demandent même si l'école existera encore à la rentrée prochaine. Un autre problème risque de se poser : celui du manque d'architectes dans les prochaines années. Les directeurs des 20 écoles publiques avaient alerté sur le problème dans une tribune publiée le 2 décembre dernier. "La formation en architecture n’est pas un enjeu professionnel, c’est un enjeu sociétal et environnemental", estimaient-ils quelques mois auparavant.