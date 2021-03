Grenoble : une cinquantaine de personnes se mobilisent pour empêcher l'expulsion de Svetlana

Environ 50 personnes se sont rassemblées sur la place Verdun, à Grenoble, ce vendredi après-midi pour soutenir Svetlana, une géorgienne de 53 ans membre de l'association Cuisine sans frontières et qui a reçu une obligation de quitter le territoire français.

Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées ce vendredi après-midi sur la place Verdun, à Grenoble, pour demander la régularisation de Svetlana, une géorgienne de 53 ans, membre de l'association Cuisine sans frontières et menacée d'expulsion après sept ans passés dans la capitale des Alpes.

Svetlana et les autres membres de l'association Cuisine sans frontières ont organisé la mobilisation. © Radio France - Louise Buyens

Des petits plats géorgiens préparés par Svetlana elle-même sont distribués aux passants dans une ambiance festive et musicale bien que le sujet soit grave pour la Géorgienne. Elle a reçu il y a quelques jours une OQTF (obligation de quitter le territoire français) de la part de la préfecture de l'Isère. Une décision incomprise par l'association Cuisine sans frontières qui a tenu à organiser une mobilisation pour alerter sur la situation de la quinquagénaire et empêcher son expulsion.

Pierre est venu soutenir Svetlana et déguster une cigarette russe, pâtisserie à base de pomme et de raisins secs. © Radio France - Louise Buyens

Les purées de légumes à la mayonnaise et aux noix sont un plat typique de Géorgie. © Radio France - Louise Buyens

"Svetlana n'est pas en train de prendre quelque chose à la France mais de donner, de contribuer. On demande sa régularisation dans le but de l'employer en CDI car elle cuisine avec nous depuis de nombreuses années et elle est un pilier de l'association, elle a un rôle très important", plaide Sandrine Trigeassou, co-présidente de Cuisine sans frontières.

Le tribunal administratif de Grenoble doit recevoir Svetlana ce mardi 23 mars avant de prendre une décision concernant l'OQTF.