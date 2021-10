Grenoble : une jeune Rom de 19 ans obtient ses papiers d'apatride, grâce à une formidable chaine de solidarité

C'est la belle histoire de Vesna, une jeune Rom sans papier, arrivée à Grenoble avec sa famille, il y a 12 ans, et qui vient d'obtenir ses papiers d'apatride. Un document délivré par l'Ofpra, l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle n'a plus peur. "Je me sens libre !" dit-elle

Vesna nous attend dans le restaurant Le 5, près du musée de Grenoble, où elle travaille en CDI. Elle est avec Pierre Pavy, le créateur du 5, qui, depuis qu'elle a 15 ans, l'a aidée dans son parcours de vie. Il l'a prise en stage comme serveuse, puis l'a aidée à s'inscrire à l'IMT pour qu'elle passe et obtienne son CAP hôtellerie-restauration.

Le statut d'apatride est délivré par l'Ofpra

Vesna -qui veut dire "printemps" en Rom- est une jeune femme lumineuse, avec un sourire éclatant et des yeux magnifiques. "_Je ne remercierai jamais assez Monsieur Pavy_, c'est comme un deuxième papa ! Il m'a toujours encouragée. Et même quand il fallait rassembler beaucoup de documents, faire des démarches administratives complexes, il m'a toujours soutenue pour que je ne baisse pas les bras. Et voilà ! Cela a pris deux ans mais on a réussi !"

Le 12 octobre dernier, elle reçoit enfin de l'Ofpra un courrier qui stipule qu'elle a le statut officiel d'apatride. "J'ai pleuré ! Je n'y croyais pas. J'ai une copie sur mon téléphone mais l'original, on l'a mis au coffre pour ne pas le perdre! C'est un document qui n'est délivré qu'une seule fois. J'attends maintenant mon passeport d'apatride." se réjouit Vesna.

Une grande chaîne de solidarité

"On fera une grande fête, avec tous les gens qui nous ont aidés et qui on crû en Vesna" enchaine Pierre Pavy. "C'est tout d'abord son professeur en SECPA qui me l'a recommandée pour un stage, car vous savez que j'aime aider les personnes en difficulté. Elle avait 15 ans, elle a tout compris très vite. Elle s'est intégrée très vite. C'est une jeune femme remarquable qui fait vivre sa famille, 13 personnes qui comptent sur elle et avec lesquelles des liens se sont noués également."

Pour ne pas perdre son précieux papier, Vesna l'a mis dans un coffre-fort ! -

Les parents de Vesna, sont nés en Serbie pour sa mère, en Macédoine pour son père mais ils n'ont pas d'état civil. "Ce sont des Roms, des voyageurs" explique Pierre Pavy. "Vesna est née à Milan et ils sont arrivés à Grenoble quand elle avait 7 ans."

Une vie difficile

"On a changé de nombreuses fois de lieu de résidence" se souvient Vesna. "On a vécu dans la rue, aussi, au Rondeau, ensuite et puis dans un appartement, un T3. C'est petit, mais on a un toit sur la tête, au moins. "philosophe Vesna.

Mais Vesna aurait-elle préféré être naturalisée française ? "Je suis d'abord contente d'avoir des papiers. Avant, j'avais peur dans la rue d'être arrêtée. Là, je suis citoyenne du monde, je suis apatride mais je peux aller partout. Je me sens libre !" répond-elle.

Elle va aussi avoir des droits. "Je vais pouvoir avoir une carte vitale, par exemple ! " se réjouit-elle.

Vesna a mis le précieux papier dans un coffre-fort et a une photocopie dans son téléphone portable © Radio France -

Une histoire exemplaire

Pour Pierre Pavy, l'histoire de Vesna est exemplaire : "C'est toute une chaîne de solidarité qui a porté Vesna. Professeurs, élus, citoyens, amis, famille. Cela prouve qu'il ne faut rien lâcher quand la cause est juste" dit le restaurateur qui s'est toujours impliqué dans des actions solidaires.

Pierre Pavy est aujourd'hui incollable sur le statut des apatrides. "La qualité d'apatride est reconnue par l'Ofpra à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 : "le terme d'apatride s'appliquera à toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation." Il y a eu des apatrides célèbres : Karl Marx ou Dany Cohn-Bendit ! Après la Seconde Guerre mondiale ou après celle en Yougoslavie dans les années 90, il y a eu beaucoup d'apatrides. Une association existe et elle milite pour qu'à terme ces personnes obtiennent la nationalité du pays dans lequel elles se sont fixées."

La vie est belle ! - Vesna, apatride, 19 ans

En attendant, Vesna est heureuse et soulagée. Mais elle n'envisage pas, pour autant, de voler de ses propres ailes, loin des siens. "Pour l'instant, ma famille dépend de moi. Je dois les aider. Je ne me vois pas prendre un appartement rien que pour moi."

Et Vesna repart, comme elle était venue, légère et souriante, sous le regard attendri de Pierre Pavy. "La vie est belle" nous lance-t-elle en nous quittant.