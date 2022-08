Grenoble : une nouvelle cour de récréation pour les élèves de l'école Christophe Turc

Dès la rentrée, les élèves de l'école élémentaire Christophe Turc à Grenoble vont pouvoir jouer dans un espace plus grand mais aussi réaménagé et végétalisé.

L'entrée de l'école élémentaire Christophe Turc, dans le Village olympique, est en travaux et un portail a été installé. Une cour est créée au nord, pour une surface de 400 m², et c'est autant d'espace supplémentaire pour les élèves.

De l'autre côté, les ouvriers s'activent aussi pour que tout soit prêt à la rentrée. La cour existante est en pleine rénovation, les revêtements seront prêts pour la fin du mois d'août. Une partie de la cour est désimperméabilisée, avec un espace engazonné, des copeaux aux pieds des arbres etc.

Récupérer l'eau

L'idée est de mieux récupérer l'eau, notamment grâce à une noue, explique Mathieu Rigaud, conducteur de travaux chez ID Verde : "Ca fait une sorte de rivière. Le but, c'est que l'eau soit récupérée par la pelouse, absorbée. Et puis s'il y a vraiment trop d'eau, on a un puits perdu qui permet de récupérer l'eau excédentaire et qui va ensuite dans la nappe phréatique."

La Ville de Grenoble a monté un dossier et a pu avoir une subvention de 26 000 euros de la part de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. "Les financements externes sont bienvenus, puisqu'ils viennent encourager, récompenser les démarches d'infiltration d'eau. C'est important pour nous d'aller chercher cet argent-là, assure Gilles Namur, adjoint aux Espaces publics. On va essayer de manière systématique d'aller chercher ça."

Ramener de la fraîcheur

Avec ces travaux, le but est aussi de végétaliser la cour de récréation. Huit arbres de haute-tige vont être plantés entre l'automne et l'hiver, mais aussi des cépées, des arbustes etc.

La mairie continue dans la lancée des réaménagements des cours d'écoles, après celle de Clemenceau en 2002 et le plan "Libre cour". Pour les prochains travaux de cours de récréation, "les invariants ce sont la déminéralisation, la végétalisation", explique Gilles Namur, "mais aussi travailler sur des usages différents, avec une réflexion sur les usages calmes, le sport, la lecture, les coins ombragés".

"Créer un espace ludique, multifonctions", Katia Bacher

La Ville a décidé de "créer un espace ludique, multifonctions", explique Katia Bacher, conseillère municipale et élue de proximité du quartier. Le relief déjà présent dans la cour a été conservé, avec les deux buttes. "Du côté de la [butte] Vercors, décrit Line Lemarchand, cheffe de projet pour le bureau d'étude Aménagement des espaces publics, on a des roches calcaires, un parcours moteur qui va être créé". Et vers la butte Belledonne, ce sera pour la classe dehors : "On a une sorte d'amphithéâtre qui prend place ici. L'idée c'était de retravailler cette butte avec des matériaux comme le granit de l'Oisans et de travailler comme les étages alpins."

Line Lemarchand, Katia Bacher et Gilles Namur présentent les travaux de la nouvelle cour de l'école Christophe Turc à Grenoble. © Radio France - Camille Granjard

"On sort un peu du modèle classique des cours où il n'y a pas grand chose, estime Katia Bacher, où tout est centré autour d'un jeu de ballon. Là le jeu de ballon sera sur un côté".

Les travaux ont coûté 124 000 euros à la Ville de Grenoble et devraient être achevés en février 2023 avec la pose du mobilier, comme une cabane par exemple.