Grève à l'école : "Une mobilisation historique en Béarn", selon le syndicat enseignant Unsa

Les différents syndicats enseignants en Béarn et en Bigorre ont transmis leurs prévisions quant à la mobilisation pour ce jeudi 13 janvier. Un appel à la grève a été lancé pour dénoncer le protocole covid dans les établissements scolaires.

Appel à la grève dans les établissements scolaires lancé par les syndicats enseignants et les associations de parents d'élèves (illustration)

D'après le syndicat départemental majoritaire Unsa Education dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le premier degré, il y a "au moins 40% voire 50% de grévistes". Le secrétaire départemental Franck Hialé parle de "mobilisation historique". Quant au second degré, les lycées seront a priori les moins touchés mais dans certains collèges du Béarn, il n'y a jamais eu autant de grévistes. C'est le cas par exemple dans les collèges de Morlaàs et de Nay.

Côté Bigorre, le syndicat majoritaire FSU 65 espère environ 70% de grévistes dans le premier degré. Ce mercredi, le syndicat avait reçu 40% de réponses positives, donc des grévistes annoncés.

Les écoles fermées en Béarn

Le syndicat SNUipp-FSU 64 a transmis ce mercredi la liste des établissements ayant signalé leur fermeture pour le jeudi 13 janvier :

Ecole primaire Arros-Nay

Ecole Marca maternelle à Pau

Ecole maternelle Arc-en-Ciel à Pau

Ecole primaire Henri IV à Pau

Ecole primaire de Lestelle-Bétharram

Ecole élémentaire Pondeilh d'Oloron

Ecole élémentaire d'Arudy

Ecole primaire d'Igon

Ecole de la Haute Ville à Mauléon

Ecole primaire d'Espès

Ecole primaire de Barcus

Selon le syndicat SNUipp-FSU 64, "plus de 50 écoles ont déjà annoncé leur fermeture". En raison de la grève, les accueils périscolaires et la restauration seront largement perturbés dans les écoles de Pau. Les parents doivent prévoir des pique-niques. Quelques perturbations sont attendues également dans les crèches. L'association de parents d'élèves, la FCPE dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées, lance aussi un appel à la grève ce jeudi.