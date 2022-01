EN IMAGES - Grève à l'Éducation nationale : environ 700 manifestants à Laval

La manifestation a réuni environ 700 personnes à Laval. Ce jeudi 13 janvier, un appel national à la grève à l'Éducation nationale était lancé. Les manifestants se sont réunis devant l'inspection académique à Laval, avant de partir en cortège vers la préfecture. Dans l'académie de Nantes, le taux de grévistes était de 32,9% dans le premier degré et de 24,2% dans le second degré, a annoncé le rectorat.

Des prises de parole ont eu lieu devant l'inspection académique, à Laval. © Radio France - Evan Lebastard

"Les gens ont fait l'effort de manifester, ça veut bien dire qu'il y a un ras-le-bol généralisé", explique Laurent Thoraval, co-secrétaire départementale de la FSU 53. "Ce n'est pas que les syndicats, mais l'ensemble de la communauté scolaire. On doit avoir une école sur deux dans le public qui est fermée."

Le ministre de l'éducation national, Jean-Michel Blanquer, était cible de nombreuses pancartes au sein du cortège. © Radio France - Evan Lebastard

Corinne par exemple est enseignante depuis 20 ans à Laval, dans une école d'éducation prioritaire. Sur sa pancarte il est marqué "Ministère de la garderie nationale". "Nous n'instruisons plus mais nous gardons les enfants", estime l'enseignante qui n'est engagé dans aucun syndicat. "On porte à bout de bras des situations compliquées et on aimerait être entendu de temps en temps."