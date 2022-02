Grève à la cité scolaire de La Souterraine : une élève écrit au ministre Blanquer

Deux jours après le déclenchement d'un mouvement de grève inédit, qui paralyse la cité scolaire Raymond Loewy à La Souterraine, le collectif "Raymond en colère" diffuse ce mercredi une lettre ouverte au ministre de l'éducation nationale, dans laquelle il synthétise les raisons du mouvement : manque de moyens humains, carence de plusieurs postes-clé (proviseur, CPE, directeur technique à la formation), surdité de la hiérarchie.

Léane © Radio France - Camille André

Léane, une élève de Seconde, a décidé d'écrire elle aussi à Jean-Michel Blanquer. "Monsieur le Ministre de l'Education Nationale... je me permets de vous écrire cette lettre car il y a beaucoup de difficultés en ce moment..."

"Je me suis posée chez moi, raconte-t-elle, et j'ai écrit cette lettre. Mes parents m'ont aidée."

"Les profs sont à bout de souffle, la cité est en danger... et nous on est inquiets pour notre avenir."

Sur deux pages, la jeune fille (15 ans) détaille les dysfonctionnements du quotidien et leur impact sur la vie des étudiants. Dans ces conditions, "où est notre avenir ?" interroge-t-elle.

"Je me suis dit que nous aussi (ndlr : les élèves) on pouvait écrire au ministre pour essayer de faire bouger les choses. La situation est assez grave, et je me dis que si on tape plus haut, peut-être qu'on aura des réponses. On a le sentiment que la cité (scolaire) est en danger, les profs sont à bout de souffle, et nous on est inquiets pour notre avenir."

Ce jeudi, la cité scolaire Raymond Loewy, qui accueille un millier d'élèves, restera fermée pour la quatrième journée consécutive. Pour l'heure, la Rectrice d'Académie, Carole Drucker-Godard, n'est pas venue sur site. Elle annonce une visite le 9 février à La Souterraine.