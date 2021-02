Grève à la plate-forme des magasins Système U du sud de la France

La CGT filtre l'entrée et la sortie des camions de la plate-forme Système U d'Entraigues (Vaucluse)

A Entraigues, un quart des salariés de la plate-forme Système U est en grève.

430 personnes préparent d'ordinaire les produits secs, frais ou surgelés qui sont en rayon dans les 450 magasins Super U de Lyon à Perpignan.

Depuis dimanche soir, seulement un camion entre ou sort chaque heure sur le site de la zone d'activité du Plan à Entraigues.

Une centaine de salariés est en grève à l'appel de la CGT pour réclamer une meilleure reconnaissance et une hausse de 2 à 4 % de la prime d'ancienneté.

La direction a fait répondre à la demande d'entretien de France Bleu Vaucluse qu'elle n'a pas le temps de discuter avec les journalistes.

Bras de fer avec les actionnaires

Jean Luc Andres, le délégué CGT de la plate-forme d'Entraigues, demande que les actionnaires fassent un effort pour tous les préparateurs de commandes Système U : "le reproche qu'on leur fait, c'est qu'ils gavent de longue les actionnaires. On veut de la reconnaissance avec une prime d'ancienneté de 2 à 4%. Les salariés ont risqué leur vie pendant la crise sanitaire pour préparer le ravitaillement des supermarchés du groupe Système U. Les salariés ont touché une prime de 1.000 euros mais avec le Covid, le chiffres d'affaires de Système U a doublé" selon la CGT. "C'est pour ça qu'ils nous mettent la pression. La direction nous dit qu'ils s'en foutent et qu'ils ne reviendront pas en arrière. Nous c'est pareil. C'est le bras de fer : on reste dehors."

Un camion toutes les heures

Un quart des salariés qui remplissent les camions Système U nuit et jour est en grève depuis dimanche soir. Alain Grondin veut se faire entendre des actionnaires : "en tant que membre CGT du CSE, nous avons eu les chiffres devant nous. Rien ne revient aux salariés. Système U a bien gagné pendant cette période et continue de doubler son chiffre d'affaires. La force de cette entreprise, c'est nous les employés".

30 euros, c'est pas rien

Un camion s'engage dans le portail et klaxonne lorsque Christophe Laguerre évoque une augmentation de quelques dizaines d'euros sur laquelle il ne va "pas s'assoir". Le gréviste insiste : "on ne demande pas la lune. Beaucoup d'entreprises de la même taille que la notre bénéficient de cette prime d'ancienneté. A la louche, ca représente 30 euros par mois. Pour des salariés comme nous, des salariés 'd'en bas de l'échelle' comme ils nous disent, 30 euros, c'est pas rien"

Un Comité Social et Economique extraordinaire est prévu vendredi sur la plateforme Systeme U d'Entraigues.

Un camion seulement toutes les heures à la plate forme Système U d'Entraigues (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert