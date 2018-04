Ce mardi, c'est le début d'un bras de fer entre les cheminots et le gouvernement. Une grève de 2 jours tous les 5 jours et qui pourrait durer 3 mois. Et ça commence fort : dès ce mardi, aucun TER et aucun TGV ne circulera en champagne Ardenne.

Champagne-Ardenne, France

Les départements de la Marne et des Ardennes seront fortement impactés ce mardi lors du premier jour de grève à la SNCF.

Aucun TER ne circulera dans les deux départements. Quasiment aucun TGV non plus. Tous les TGV au départ de la gare de Reims et au départ de Paris vers Reims ont été supprimés. C'est également le cas pour les TER qui ne circuleront pas dans la Marne et les Ardennes ce mardi.

Calendrier des jours de grève annoncés à la SNCF du 3 Avril au 28 Juin © Radio France

Ce mardi, seuls deux TGV circuleront entre Champagne-Ardenne TGV et Paris à 9h22 et à 17h07 et un dans le sens Paris/Champagne-Ardenne TGV à 8h40. Notez cependant que ces trois TGV de la ligne Paris - Strasbourg sont d'ores et déjà complets.

Du côté des TER , pour remplacer les suppressions de trains, de nombreux bus de substitution seront mis en place. Le préavis de grève à la SNCF débutera ce lundi 2 Avril à 19h, mais il n'aura quasiment aucun impact sur le trafic ferroviaire ce soir. Notez que les 3 TGV au départ de Reims vers Paris ont été pris d'assault. Ils sont pour la plupart complets. Enfin le TER entre Paris et Chalons en Champagne prevu ce lundi 2 avril à 22h36 a été annulé.

Pendant toute la durée de la grève à la SNCF, les prévisions pour la journée du lendemain seront communiquées la veille à 17h.