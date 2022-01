Grève à la SNCF : de fortes perturbations sont attendues dans la région

Le porte parole de SNCF Voyageurs demande aux utilisateurs qui le peuvent de reporter leur déplacement. Pour les TER en Nouvelle Aquitaine 30% seulement des trains circuleront. Le réseau régional compte une trentaine de lignes. Dix ne seront carrément pas desservies. La liaison entre Agen et Périgueux par exemple.

Le trafic Bordeaux Périgueux au ralenti

Le trafic régional est touché © Radio France - Catherine Grain

Il n'y aura que 6 rotations entre Bordeaux et Périgueux ce lundi. Deux allers retours seulement entre Bordeaux Bergerac et Sarlat. Le trafic entre Périgueux et Limoges lui sera normal. 85% des TGV entre Paris et Bordeaux sont annulés. Il n'y aura que cinq allers retours entre la capitale régionale et Montparnasse. L'appel à la grève a été lancé par la CGT Cheminots et l'UNSA ferroviaire. Au cœur des négociations, la gestion des fins de carrière et une prime de 600 euros, touchée par certains salariés mais pas par les aiguilleurs.

Il est prudent de regarder le site des infos trafic TER en Aquitaine.