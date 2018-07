La CGT compte organiser une nouvelle grève à la SNCF, le 19 juillet, d'autres en août et "probablement" à la rentrée pour protester contre la réforme ferroviaire, a annoncé sur Cnews vendredi Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots.

Laurent Brun © Maxppp - Aurelien Morissard

"On l'annoncera au fur et à mesure", a-t-il expliqué au sujet des grèves prévues après celles du 19 juillet, jour d'une "première réunion avec le patronat".

Le mouvement de grève n'aura "pas de point final tant que nous n'avons pas les garanties que nous demandons depuis le début" de la part du gouvernement, a indiqué le leader syndical. Il a également dénoncé "la responsabilité du gouvernement" qui reste "absolument intraitable" notamment sur la question du statut des cheminots.

à lire SNCF : la CGT cheminots va poursuivre la grève en juillet

Grève prévue ce week-end

Les syndicats CGT et SUD ont appelé les cheminots, ce mercredi 4, à reprendre la grève les vendredi 6 et samedi 7 juillet, au moment des premiers départs en vacances pour maintenir les mouvements de protestation. Concernant le trafic, quatre TGV et TER sur cinq, deux Intercités sur trois et trois Transiliens sur quatre devraient rouler ce vendredi en moyenne.

En revanche, la CFDT et l'Unsa ont suspendu leur mouvement de protestation et ne souhaitent pas faire grève durant les congés cet été à la différence de la CGT et SUD.

à lire Grève à la SNCF : les prévisions de trafic près de chez vous pour ce vendredi 6 juillet

"Une grève qui ne sert à rien" selon Élisabeth Borne

La ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé vendredi les syndicats "à la raison" et à cesser une grève à la SNCF "qui ne sert à rien", lors d'un déplacement à l'aéroport parisien d'Orly, ce vendredi, à l'occasion des départs en vacances.

"Il n'est pas question de revenir dessus, la loi est promulguée" sur la réforme ferroviaire, "c'est une grève qui ne sert à rien", a estimé la ministre des Transports.