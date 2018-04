Saint-Étienne, France

La SNCF vient d'annoncer les trains qui vont circuler demain pour la quatrième séquence de la grève perlée. Elle va durer jusqu'à jeudi soir. Ce mercredi le trafic sera perturbé dans les mêmes proportions que lors de la dernière grève. Il y aura 6 TER pour assurer la liaison entre Saint-Étienne et Lyon. À 05:50, 6h50 et 7h50 le matin et à 15h20, 16h20 et 18h20 l'après-midi.

Depuis Saint-Étienne, il faudra prendre le car pour se rendre au Puy, à Montbrison ou à Firminy.

- SNCF