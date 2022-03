Grève à Rennes : pas de cantine et de garderie du soir dans sept écoles

Si votre enfant est scolarisé à Rennes, vous pourriez devoir le récupérer demain midi pour le déjeuner. Les services de restauration de sept écoles seront fermés ce jeudi 17 mars, en raison d'un mouvement de grève pour l'augmentation des salaires et le pouvoir d'achat. Aucune perturbation n'est prévue dans les autres services municipaux de la ville de Rennes et dans les gares et sur les lignes de TER et TGV en Bretagne.

La cantine fermée dans sept écoles

école élémentaire Albert de Mun

école élémentaire Colombier

école élémentaire Guillevic

école maternelle Jules Ferry

écoles maternelle et élémentaire Moulin du Comte

école maternelle Quineleu

Attention : le pique-nique doit être fourni par les parents dans les écoles maternelle et élémentaire Joseph Lotte

La garderie du matin fermée dans cinq écoles

école élémentaire Albert de Mun

école élémentaire Colombier

écoles maternelle et élémentaire Jules Ferry

école maternelle Quineleu

La garderie du soir fermée dans sept écoles

école élémentaire Albert de Mun

école élémentaire Colombier

école élémentaire Guillevic

école maternelle Henri Wallon

écoles maternelle et élémentaire Moulin du Comte

école maternelle Quineleu

Le temps d'études fermé dans quatre écoles

école élémentaire Albert de Mun

école élémentaire Colombier

école élémentaire Guillevic

écoles maternelle Moulin du Comte

Un service minimum d'accueil est instauré par les services municipaux dans quatre écoles : maternelle Chateaugiron-Landry, élémentaire Clémenceau, maternelle Marc Sangnier, élémentaire Poterie.