Grève au CHR de Metz-Thionville : "quand un hôpital n'arrive pas à garder ses soignants, il va droit dans le mur"

Préavis de grève au bloc opératoire de Mercy ce mardi, manifestation des personnels devant l'hôpital Bel-Air de Thionville ce mercredi : la colère des soignants n'est pas apaisée, après plusieurs épisodes de grève et de mobilisation cet été. La raison ? Eric Schneider, de la CGT Santé, l'assure : "il n'y a pas d'amélioration, on a eu des réunions avec la direction mais rien n'a été accepté, on est en stand-by."

Il tempère, néanmoins : "il y a des mesures pour faciliter l'embauche de nouvelles infirmières, avec un système de primes et de titularisation rapide, pour une période de neuf mois. Pour le reste du personnel, il y a eu le paiement d'heures supplémentaires, mais qui concerne simplement les infirmiers, les aides-soignants sont exclus de cette mesure". Mais pour lui, ça ne représente qu'une goutte d'eau dans la mer.

Des hôpitaux publics qui doivent accueillir toujours plus de monde sans personnel supplémentaire

Le principal problème, selon Eric Schneider, reste "le manque de personnel. Dans un contexte où, en tant qu'hôpital public, nous devons accueillir tous les usagers, et où beaucoup d'annexes hospitalières ont fermé ou ont diminué leur activité, tout le monde arrive chez nous, soupire-t-il. Sans compter le vieillissement de la population et les pathologies qui en découlent. Et malheureusement, nous n'avons pas le personnel qui suit." Résultat : "dans les services, les personnels n'arrivent plus à suivre la cadence."

Eric Schneider ne croit pas à la thèse des départs vers le Luxembourg

Pourquoi les postes vacants ne sont pas pourvus ? La direction évoque une fuite des candidats vers le Luxembourg. Mais Eric Schneider n'y croit pas : "tout le monde ne part pas au Grand-Duché. Le Luxembourg a toujours existé. Les soignants qui voulaient se faire de l'argent y partaient. Ceux qui priorisaient une certaine qualité de vie et qui avaient une idée du service public hospitalier restaient. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui partent."

Au final, ce sont les usagers qui trinquent"

L'autre gros problème, selon lui, c'est le recrutement : "les nouveaux médecins, sage-femmes, infirmiers, qui ont fini leur cursus et qui ont fait des stages au CHR, ça ne leur vend pas du rêve, vu les conditions de travail. Ils ne postulent même pas. Quand un hôpital ne parvient pas à recruter ou à garder ses soignants, il va droit dans le mur. Et quand il va dans le mur, au final, ce sont les usagers qui trinquent."