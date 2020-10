Grève au Géant Casino d'Albertville : "Nous ne sommes pas que des matricules, nous sommes des humains"

Du renfort et vite ! C'est le message ce vendredi de la quinzaine de salariés en grève du Géant Casino d'Albertville, situé sur la zone commerciale. Ils dénoncent le manque d'effectif, qui a selon eux des répercussions sur les conditions de travail. "C'est une alerte. On n'en peut plus" explique Nadège Gout, délégué syndical Force Ouvrière.

Il nous faut des bras. On est épuisé physiquement, psychologiquement"

"Nous avons une _réduction de la masse salariale_. Personne n'est remplacé. On doit donc courir de gauche à droite, on est épuisé physiquement, psychologiquement. Il nous faut des renforts pour travailler correctement." Nadège Gout, conseille la clientèle dans le rayon multimédia. Selon elle, lors de son arrivée il y a 13 ans, le magasin comptait 300 salariés, contre 150 aujourd'hui. "Il nous faut des bras. En juillet, on a eu quelques contrats mais ils sont déjà partis. Là c'est trop. En plus, la période de Noël arrive, ça va être la course." Force Ouvrière prévient que d'autres actions sont possibles si rien ne change.

Même action samedi au Carrefour de Chamnord

Autre ville, autre magasin mais même action. Ce samedi, ce sont cette fois-ci des salariés du Carrefour de Chamnord à Chambéry, qui se mettent en grève suite à un appel de FO. Eux aussi réclament des embauches.

Dans son communiqué Force Ouvrière dénonce le fait de "devoir faire toujours plus avec moins. Quand la direction va t’elle comprendre que les salariés ne sont pas des pions que l’on déplace pour compenser les désorganisations liées à une volonté de réduction de frais de salaire permanente ?"