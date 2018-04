Rochefort, France

Ils ne peuvent plus faire leur travail correctement. Les 13 médecins urgentistes de l'hôpital de Rochefort, en Charente-Maritime, sont en grève illimitée à partir de ce mercredi. Ils protestent contre la fermeture de 15 lits dans les étages supérieurs du centre hospitalier.

"On a l'impression de maltraiter nos patients" - Antoine Depelchin, médecin urgentiste à Rochefort.

Après la suppression de 30 places entre 2016 et 2017, cette nouvelle mesure d'économie ne passe pas au sein du personnel des urgences. D'où la mobilisation, et c'est rare, des médecins urgentistes. "Si vous fermez des lits dans les étages, ce sont les urgences qui vont déjà absorber les patients qui arrivent" explique Antoine Depelchin, médecin urgentiste à Rochefort et membre de l'association des médecins urgentistes de France. "On ne peut déjà pas faire face aujourd'hui, on a l'impression de maltraiter nos patients."

Des escarres à force de rester sur les brancards dans les couloirs des urgences

"Il y a un embouteillage permanent aux urgences", poursuit le praticien. "Les patients restent 12, 24, 36, 48 heures dans les couloirs, sur des brancards, faute de lits disponibles. Il n'y a pas d'intimité, pas de confort, pas d'humanité."

Mardi, les syndicats ont rencontré la direction de l'hôpital. Elle a accepté de repousser la fermeture des 15 lits à la fin du mois d'avril mais c'est loin d'être suffisant pour les médecins urgentistes. "Pour nous c'est intolérable, on ne peut plus s'occuper des gens ! On en voit certains avec des escarres constituées à force de rester sur les brancards, ça n'était jamais arrivé avant", détaille Antoine Depelchin. "C'est inadmissible, c'est comme si on renonçait à notre travail et à notre mission professionnelle."

Les médecins des urgences sont soutenus par les 70 autres praticiens du centre hospitalier, les infirmiers et les personnels paramédicaux. Il y aura quand même un accueil aux urgences, puisque la direction à le droit de réquisitionner les médecins grévistes pour assurer les soins de l'hôpital. L'an dernier, les urgences de Rochefort ont accueilli 36 000 patients.