Grève aux urgences de Saint-Brieuc pour réclamer plus de lits

Les médecins urgentistes de l'hôpital Yves-Le Foll de Saint-Brieuc ont déposé un préavis de grève qui début ce mercredi 19 août. Ils réclament la "réouverture" d'une trentaine de lits fermés au printemps pour limiter les risques de contamination au coronavirus. Alors que les urgences doivent faire face à un afflux important de touristes, ces lits manquent.

Des patients dorment sur les brancards

"Au total, nous avons perdu une trentaine de lits et certains patients se retrouvent à dormir sur des brancards," explique Christian Brice, médecin urgentiste et délégué régional de l'Association des médecins urgentistes de France. "On attendait beaucoup du Ségur et de notre ministre Olivier Véran. On nous a promis de recréer des lits là où il y en aurait besoin et on se rend compte qu'il ne se passe rien et qu'il s'agissait de promesses en l'air une fois de plus."

La direction reconnaît une "saturation"

La direction a reconnu une "saturation" de l'établissement la semaine passée. "Nous avons publié un communiqué pour appeler la population à ne se rendre aux urgences qu'en cas de nécessité", explique Hélène Colas, directrice adjointe à l'AFP. "Il y a des lits supplémentaires que nous mettons ponctuellement dans des services et que nous avons neutralisés pendant la crise. Mais nous en avons réactivé sept pour faire face au pic d'activité", précise-t-elle.