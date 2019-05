Grève aux urgences : des personnels du CHU de Bordeaux rejoignent le mouvement national

Bordeaux, France

Une grève illimitée a débuté ce lundi matin aux urgences de l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Elle concerne les infirmiers et les aide-soignants. Afin d'assurer le service minimum, ils travaillent avec un message "en grève" inscrit sur leur blouse.

L'intersyndicale FO, CGT et Sud dénonce un manque de personnel, alors que les patients sont de plus en plus nombreux. Ce n'est pas un cas isolé. Une grève illimitée a débuté il y a un mois à l'AP HP à Paris et s'étend depuis partout en France.

Plus spécifiquement, à Bordeaux, l'intersyndicale pointe un "sous-effectif chronique, des formations annulées, des congés refusés, des rappels à domicile incessants et des trames de travail non respectées" ainsi que "le recours systématique aux contractuels et temps partiel, qui représentent un quart de l'effectif actuel, entraînant la désorganisation du service". Des conditions de travail qui "impactent la qualité des soins et d'accueil" et sont "indignes du troisième CHU de France".