Grève chez Groupama : 26 salariés ont débrayé sur le site de Châteauroux

C'est un secteur que l'on voit rarement en grève : les assurances. Pourtant, ce samedi 27 septembre 2022, un mouvement national a lieu à l'appel d'une intersyndicale dans l'ensemble du groupe Groupama-GAN. Les syndicats entendent mettre la pression sur la direction à l'approche des négociations annuelles obligatoires et au regard du contexte économique lié à l'inflation.

Ce mardi 26 salariés, sur la cinquantaine que compte le site Groupama de Châteauroux ont débrayé durant deux heures. Mouvement de colère et coup de pression à l'appel des syndicats FO, CFDT et CFTC. Les négociations annuelles obligatoires (NAO) doivent commencer le 18 octobre prochain et la direction refuse d'avancer le calendrier. Les syndicats réclament une augmentation de 6,1%, "correspondant à l'inflation" explique Jérôme Laurent délégué syndical coordinateur CFTC. "Il n'y a pas eu d'augmentation collective depuis dix ans" dénonce de son côté Stéphanie Peral, déléguée CFDT.

Le dernier mouvement de grève remonte au mois de décembre 2021, à l'époque, déjà, les syndicats réclamaient une augmentation des salaires. En début de carrière, lors de son embauche, un salarié touche 23.000 euros bruts annuel.

Les syndicats du groupe Groupama attendent le premier jour des négociations, le 18 octobre prochain, pour déterminer la suite à donner au mouvement.