Grève chez Laser Propreté à Marseille : les poubelles débordent en gare Saint-Charles et dans le métro

Les salariés de Laser Propreté en grève : l'entreprise de nettoyage est prestataire de la SNCF et de la RTM. Le mouvement porte sur les conditions de travail.

Les poubelles débordent en gare Saint-Charles et dans le métro de Marseille au troisième jour de grève ce mercredi chez « Laser Propreté ». Le prestataire est chargé du nettoyage pour la SNCF et la RTM, la régie des transports métropolitains. Les revendications portent sur les conditions de travail. Plus d'une centaine de salariés sont concernés.

ⓘ Publicité

Peur sur l'emploi et conditions de travail dégradées

Dans le détail, sur la partie gare Saint-Charles, les grévistes craignent pour l'emploi alors que la SNCF doit dans deux ans renouveler le marché. Et sur la partie métro, la RTM ferait payer des pénalités à « Laser Propreté » pour mauvaise prestation. Ces pénalités seraient ensuite répercutées sur les employés.

"On est méprisé, dénonce Kamel Djeffel de la Confédération Autonome du Travail (CAT), porte-parole de l'intersyndicale. Les salaires sont proratisés, il y a des retenues injustifiées. Pour nous ce n'est pas une partie de plaisir de faire tous les trois mois un mouvement social. Il faudrait qu'ils reviennent à la raison (SNCF et RTM. ndlr) et qu'ils prennent en considération ces professions de la sécurité, du nettoyage, toutes ces petites mains invisibles qui font que les usagers voient la gare dans un état de propreté".

loading