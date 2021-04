Grève chez les salariés de Carrefour à Portet-sur-Garonne : "On prend des risques tous les jours"

A l'approche du troisième confinement en France, l'inquiétude grandit encore chez les salariés des supermarchés. Ceux que l'on appelle les travailleurs de la "2ème ligne", dans la grande distribution, redoutent une nouvelle période difficile. A l'appel de la CFDT et de la CGT, des mouvements de grève se sont organisés partout en France. A Portet-sur-Garonne, ils étaient une cinquantaine mobilisés ce samedi devant le Carrefour.

Où sont nos 1000 euros de prime Macron? --

Parmi les revendications : l'arrêt de la location gérance en 2021, des meilleures conditions de travail, mais aussi la préservation du pouvoir d'achat des salariés de la 2ème ligne. "Où sont nos 1000 euros de prime Macron?", s'interroge Nadège, qui travaille aux caisse du Carrefour de Portet-sur-Garonne depuis 16 ans. A la mi-mars, le gouvernement avait annoncé cette prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales pour les travailleurs les plus exposés.

Ca m'arrive d'en pleurer au travail -- Laurie, employée de caisse"

"Les clients ne respectent pas les gestes barrières. On nous insulte quand on demande de mettre correctement le masque. Il y a beaucoup de monde à chaque reconfinement, ça devient la petite sortie en supermarché... Nous, on prend des risques tous les jours", regrette Nadège. "Ca m'arrive d'en pleurer au travail", ajoute sa collègue Laurie.

+ 7,8% de ventes pour Carrefour en 2020

"Plus ils annoncent de bons résultats, plus ce qu'on récupère est bas. Il faut répartir décemment", déplore Arnaud Boyer, délégué syndical CFDT qui travaille dans les entrepôts de Carrefour. Selon le groupe, les ventes ont progressé de 7,8% en 2020, l'un de ses meilleurs résultats depuis au moins 20 ans.

Selon la direction, contactée par France Bleu Occitanie, les salaires des employés de caisse seront augmentés de 530 euros sur l'année 2021.