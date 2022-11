Grève chez Pierre Fabre : les syndicats veulent une compensation de l'inflation pour les petits salaires

C’est la période des négociations annuelles obligatoires dans le groupe tarnais dermo-cosmétique Pierre Fabre. Après une première réunion le 4 novembre, une nouvelle rencontre entre les syndicats et la direction a lieu ce jeudi 17 novembre. Et les syndicats Sud et CGT ( qui représentent 27% des salariés ) appellent à la grève et au rassemblement dès 8h30 devant le site de Castres.

Une vingtaine de salariés au-dessous du smic

Ils dénoncent une entreprise qui se portent très très bien ( 2,5 milliards de chiffre d’affaires et un contexte historiquement en hausse) mais qui rechignent à augmenter ses petits salaires dans un contexte d’inflation. Frédéric Fabre est le délégué central CGT Pierre Fabre et il ne comprend pas la position du groupe : "Ça ne répond pas l'inflation. L'année dernière, on était à 3 %. On a pris 6 % cette année et les prévisions d'inflation en 2023 sont à 4 %, d'après les équipes de Bercy. On nous propose 3 % d'augmentation générale des salaires avec une prime de 600 €. Donc ces 3% et cette prime ne répondent pas à la situation."

Et les élus de l'entreprise insistent : il y a beaucoup plus de salaires très bas dans le groupe qu'on ne veut l'imaginer. "Il reste des petits salaires. 25 salariés viennent de se faire rattraper par le salaire minimum du Smic. Ils ont été obligés de remontre automatiquement de leur salaire. Et au-dessus de ça, des gens proche du smic qui sont à 100 ou 150 € au-dessus, il y en a plusieurs centaines qui travaillent dans les usines, dans la logistique, les petites mains dans l'entreprise. Nous avons des exemples de gens qui sont en situation monoparentale, qui gagnent 1500 à 1600 € net chez Pierre Fabre et qui, bien entendu, ne s'en sortent pas. On commence à retrouver des salaires en phase avec le secteur pharmaceutique et cosmétique à partir des cadres moyens et cadres dirigeants. Mais en dessous, ce n'est pas le cas du tout. "

L'exemple du site de Muret

Ludovic Poughon est délégué CGT dans le site de Soual. Mais pour ce mouvement, il pense particulièrement au site de Muret où 200 salariés préparent les commandes. "A Muret, il y a énormément de salaires bas, très proche du Smic. Et ils vivent autour de Toulouse, sur un bassin difficile d'accès pour le logement. Et pour eux, c'est évidemment encore plus difficile"… Et le syndicaliste ne comprend pas la prime proposée pour 2022. "Ils veulent effacer l'ardoise de 2022 sur l'inflation, par une prime de 600 €, alors qu'on a perdu 5% d'inflation sur cette année-là. Pour un salaire à 2 000 €, 5% d'inflation, ça fait 100 € par mois. Donc les gens perdent 100 € par mois sur l'inflation en 2022 qui n'ont pas corrigé et il faudrait s'asseoir dessus jusqu'à la fin de notre carrière en échange d'une prime à 600 €. C’est non."