Grève chez Pôle Emploi : "Vous avez parfois un seul agent qui s'occupe de 1 000 demandeurs d'emploi"

Ils sont charger d'aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail, mais ils sont en grève aujourd'hui. Les agents de Pôle Emploi sont appelés à se mobiliser pour demander des augmentations de salaire, mais aussi pour dénoncer la perte de sens de leur métier. Enchaînement des rendez-vous, politique du chiffre et plans gouvernementaux à mettre en œuvre, le tout à moyens constants comme l'explique Sébastien Vacher, délégué du Snap en Auvergne Rhône-Alpes, le syndicat national des personnels de Pôle Emploi, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi.

Le travail des conseillers, "parasité" par des remontées de chiffres

"Vous pouvez avoir par exemple un conseiller Pôle emploi qui s'occupe de 1 000 chômeurs à la fois", détaille le syndicaliste. "On est vraiment sur un travail quantitatif, on gère du chiffre et des datas. Tout simplement parce qu'on a des plans d'actions gouvernementaux divers et multiples qui s'empilent et se percutent. Il y a des plans d'actions pour les demandeurs d'emploi de longue durée, des plans à destination des jeunes chômeurs, sur les métiers en tension. Ce sont des nécessités et ces plans sont bien accueillis par les agents de Pôle emploi, mais on n'a pas les moyens matériels et le personnel pour les mettre en place. Il faudrait pouvoir consacrer du temps à ces personnes-là et ne pas être parasité par des remontées de chiffres constants."

RÉÉCOUTER - Sébastien Vacher, délégué du Snap en Auvergne Rhône-Alpes Copier

Une baisse du chômage en trompe-l'œil ?

Selon Sébastien Vacher, il y a beaucoup de CDD qui transitent par les services de Pôle Emploi. "Ce sont des gens très performants, mais qu'on a tout juste le temps de former et qui repartent parce que leur CDD est fini. Donc cette question des effectifs à Pôle Emploi est une question budgétaire et de choix politique." D'après lui, il faut aussi se méfier des bons chiffres du chômage, -12,6% en un an. "On nous indique que des chômeurs sortent du chômage, mais on ne sait pas vraiment où ils sont. On a beaucoup de mal à savoir s'ils sont partis pour reprendre un CDD d'un ou deux mois ou s'ils ont effectivement signé un contrat à durée indéterminée. Et la différence est notoire quand même. Même chose pour les gens qui partent en formation, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a un retour effectif à l'emploi ou pas ? On a des chiffres, mais on est quand même pas très précis et je pense qu'il faudrait s'interroger plus précisément sur ce genre de données statistiques", s'interroge Sébastien Vacher.