Au plus fort de la saison touristique, hôtesses et stewards de Ryanair sont appelés à faire grève mercredi et jeudi en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Italie, et la compagnie a annulé 600 vols sur fond de malaise social persistant. Ils demandent notamment une mise à niveau des conditions de travail pour les salariés sous contrat et pour les intérimaires.

Des vols annulés à l'aéroport de Paris-Beauvais

Dans un communiqué, Ryanair a expliqué que "jusqu'à 200 vols quotidiens seront annulés depuis et vers l'Espagne, 50 depuis et vers le Portugal et 50 depuis et vers la Belgique", le mercredi 25 et jeudi 26 juillet. Ce mouvement devrait notamment impacter l'aéroport de Beauvais avec 13 vols, àdestination ou en provenance de l’Espagne et du Portugal,annulés.

L'aéroport de Charleroi est également touché par la grève de la compagnie avec un centaine de vols annulés.

En France, Ryanair dessert 33 aéroports dont ceux de Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Perpignan, Rodez ou encore Saint-Etienne. Il opère principalement depuis l'aéroport de Paris-Beauvais.