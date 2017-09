Grève contre la loi travail : le fonctionnement des écoles perturbé jeudi

En marge des manifestations, plusieurs cantines et des garderies seront fermées dans des établissements de Périgueux, Bergerac et Trélissac jeudi 21 septembre.

Plusieurs écoles de Dordogne vont être touchées par la grève contre la loi travail ce jeudi 20 septembre. Pas d'accueil périscolaire dans plusieurs établissements. A Périgueux, ce sera "service minimum" dans les écoles du Mondoux et du Clos Chassaing.

Plusieurs écoles touchées à Bergerac

A Bergerac, il n'y aura pas de garderie le matin et le soir ni même de cantine à l'école primaire Alba. Pour les Bergeracois dont les enfants sont scolarisés à l'école maternelle Cyrano il ne faudra pas non plus compter sur la cantine. La situation est la même dans les écoles élémentaires André Malraux et Les Vaures. La ville a dressé la liste des établissements touchés sur internet.

Pas de cantine à Trélissac

De nombreuses écoles sont aussi touchées par la grève à Trélissac. Il n'y aura pas de Temps d'Activité Périscolaire (TAP) dans les écoles Maternelles Jean Eyraud ni dans celle des Maurilloux.

Les enfants de Trélissac ne pourront pas manger à la cantine jeudi. Les parents des petits scolarisés dans les écoles maternelle, Les Romains, Jean Eyraud et Les Maurilloux, devront récupérer leurs enfants entre midi et 14h.

Il n'y aura pas de restauration collective non plus dans les écoles élémentaires des Maurilloux et des Romains ni dans l'école élémentaire Emile Zola. Mais les parents ont la possibilité de fournir un pique-nique aux élèves avec surveillance dans la cour. Toutes les informations sur la situation des écoles de Trélissac sont présentes sur le site de la ville.