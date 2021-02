Grève contre la politique du gouvernement : plusieurs rassemblements en Berry ce jeudi

Ce jeudi 4 février, les syndicats appellent à une journée de grève pour dénoncer la politique du gouvernement face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Des rassemblements sont notamment annoncés à Bourges, Châteauroux et Vierzon.

En pleine crise économique, sociale et sanitaire, la politique du gouvernement est vivement critiquée. Les syndicats CGT, FSU et Solidaires appellent à un mouvement national de grève. "Il n’y a pas de fatalité au chômage, à la précarité. Tout est une question de choix, avant tout des choix politiques et gouvernementaux", indique la CGT 36 dans un communiqué.

Plusieurs rassemblements sont annoncés en Berry jeudi 4 février :

Châteauroux , place de la République à 10h30

, place de la République à 10h30 Bourges , place Séraucourt à 10h

, place Séraucourt à 10h Vierzon, devant le Forum République à 10h30

Selon la CGT de l'Indre, plus de 2 000 emplois auraient été supprimés dans le département depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs propositions sont faites par les différents syndicats. Ils réclament notamment le gel de tous les plans de suppressions d’emploi en cours ou survenus durant l’année 2020.