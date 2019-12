Grève contre la réforme des retraites : à Forbach "on se prépare à un combat au long cours"

Forbach, France

A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle ce mardi 17 décembre contre la réforme des retraites, une trentaine de Mosellans se sont réunis pour une assemblée générale lundi matin à Forbach. Des cheminots et des enseignants étaient présents, mais aussi des salariés de Neuhauser et de la plateforme Carling. Tous savent que ce sera un long bras de fer avec le gouvernement. Long et coûteux.

Bientôt une caisse de grève ?

Le cheminot Bouabdellah, par exemple, entame son douzième jour de grève. "A la fin du mois, la fiche de paie elle avoisinera zéro euro, déclare-t-il. Bien évidemment que cela va être compliqué mais on s'y prépare depuis des mois. On a mis un peu d'argent de côté pour acheter à minima des pâtes et de quoi manger. Je ne suis pas parti en vacances cet été puisque je savais qu'il y avait un conflit dur qui se profilait".

Pour soutenir les grévistes, le gilet jaune naborien Roanne annonce la création d'une caisse de grève. "Je sais pas encore trop comment on va la faire, mais la solidarité : ça existe ! On connaît ça chez les gilets jaunes, s'il faut mettre un euro, on mettra un euro, ceux qui pourront mettre cinquante ils mettront cinquante." Une idée qui plaît à Yves, professeur d'histoire-géographie à Hombourg-Haut. "Pendant les vacances, je m'engage à venir soutenir les cheminots sur les piquets de grève. Je compte aussi donner une de mes journées de salaire à une caisse de grève, parce que c'est vraiment un combat au long court auquel on se prépare."

Le Réveillon de Noël de ces grévistes s'annonce frugale, mais ils s'accordent sur un point : ils préfèrent perdre de l'argent aujourd'hui sur leur fin de mois, plutôt qu'à l'avenir, sur leur pension de retraite.